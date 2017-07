Obdivovaná Helena Vondráčková prezradila, na čom je závislá a akú kozmetiku používa!

Pred pár dňami oslávila populárna česká diva sedemdesiate narodeniny koncertom na hrade Karlštejn. Na veľkolepej oslave jej blahoželalo množstvo priateľov, kolegov, nechýbala speváčka Jitka Zelenková (67), ujsť si to nedala ani manželka zosnulého Waldemara Matušku Olga (68), ktorá dokonca pricestovala až spoza veľkej mláky. Veľkú radosť jej urobil aj kolega Karel Gott (77), ktorý jej telefonicky, spolu s manželkou Ivanou, poprial všetko najlepšie a dokonca jej aj zaspieval.

Nepochlapil sa?!

Helenu čakalo v deň jej narodenín okrem radosti aj veľké sklamanie. Jej brat, skladateľ Jiří Vondráček (66), jej k životnému jubileu ani len nepoprial. Potvrdila to sama speváčka, ktorá zdôraznila, že sú veľká rodina a veľmi ju mrzí, ak je v nej niekto rozkmotrený. Ich súrodenecký vzťah už dávnejšie ochladol, údajne preto, lebo bratovi sa nepozdáva jej súkromný život. Súrodenci sa nerozprávajú viac ako pätnásť rokov a smutný pohľad bol na nich aj pred šiestimi rokmi na poslednej rozlúčke s ich otcom, keď sa k sebe správali ako dvaja cudzí ľudia.

Závislá od komplimentov

Speváčka bola určite obsypaná krásnymi darmi, ale, ako tvrdí, ani zďaleka nepatrí k ženám, ktorým sú blízke hviezdne maniere. „Vždy som stála nohami na zemi a to vám môže potvrdiť hocikto, s kým som spolupracovala. I keď sa musím priznať, že v živote som dostala neúrekom krásnych darov a prekvapení. Najviac určite od manžela Martina. Je praktik, ale niekedy ma vie veľmi dojať. Ešte musím povedať, že je odborníkom na krásne šperky,“ povedala Šarmu. Dodala však, že pri srdci ju vedia zahriať skôr komplimenty ako materiálne veci. „Nevravím, že to má byť nonstop, ale je to krásne, ak si muž vie všímať veci a vie ich oceniť,“ uzavrela s úsmevom.

Zbavuje sa ich

Diva pochádza zo skromnej rodiny, kde, ako vraví, nikdy neoplývali majetkami. „Mama vedela šiť, otec si privyrábal hraním v kapele po sobotách, ale vždy sme sa vedeli zariadiť tak, že nám nič nechýbalo,“ spomína na detstvo. Napriek štedrým honorárom za vystúpenia si zachovala skromnosť dodnes: „Nemusím mať každú novinku, čo je na trhu,“ povedala, ale priznala: „Je pravda, že aj ja mám závislosť. Sú to topánky!“ Podotkla však, že nepatrí k ženám, ktoré by sadli do lietadla a išli do Paríža po nový model sandálikov. Jasno má aj v preplnených šatníkoch: „Nerada zhromažďujem oblečenie. Priebežne ho triedim a zbavujem sa ho.“

Lacná kozmetika

Aj keď naspievala svoj prvý hit už v osemnástich rokoch a honorované vystúpenia jej pribúdali, vždy sa riadila heslom: Prikryjem sa takou perinou, na akú momentálne mám. „Pamätám si, že som niekedy používala len lacnú kozmetiku, len takú, na akú som mala peniaze. Dnes je to však iné. Mám takéto povolanie a o svoju pleť sa musím poriadne starať. Postupne som začala skúšať a dnes používam, dovolím si tvrdiť, jeden z najkvalitnejších výrobkov na trhu,“ povedala.

Telo neoklamem

Vondráčková si dáva pozor nielen na pokožku, ale aj na figúru. Jej recept na to, ako vyzerať v sedemdesiatke skvele, je vraj jednoduchý. „V lete si každé ráno idem zaplávať do bazéna. A cvičím špeciálne cviky, ktoré mám od fyzioterapeutky, čím si precvičujem celé telo. Veľa energie čerpám aj z jogy. Telo sa nedá oklamať, musím sa oň starať, aby som ho nemala stuhnuté a nemala bolesti. V mojom veku je už normálne, že ma niečo pobolieva, preto sa to snažím zmierňovať,“ netají speváčka. Zanedbaný tréner Popri plávaní, joge či tenise má aj osobného trénera. „Už je mu do plaču, pretože mi stále vyvoláva, že to zanedbávam. Ale niekedy nestíham, keďže okrem práce a záľub mám ešte aj obrovskú záhradu, zvieratá, loď a viacero domácností, na ktoré musím mať čas a energiu,“ vysvetlila. Po tom, čo nám vymenovala to množstvo záľub a povinností, sme boli zvedaví, či nemieni ubrať tempo. Jej odpoveď bola jednoznačná: „Nie! Chcem toho ešte veľa stihnúť, zažiť a vidieť.“

Čítajte viac