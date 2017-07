Nechala sa rezať: Zuzana Belohorcová s prsiami opäť pod skalpelom!

Blondínku počas moderátorskej kariéry nálepkovali titulmi sexica či sexbomba aj vďaka neprehliadnuteľným prsiam. Dva pôrody a dojčenie im však dali zabrať, preto si pred dvomi rokmi ľahla pod skalpel. A pred pár dňami to zopakovala.

Mokré tričko a bradavky: Sexica Zuzana Belohorcová opäť dráždi!

Špatili ju jazvy

Zuzana sa celý život pýšila prirodzeným bujným poprsím, no v lete roku 2015 sa rozhodla dať si vnady upraviť a vyplniť silikónovými implantátmi. „Podstúpila som úpravu a zároveň zväčšenie poprsia. Dala som si to ako odmenu za dve krásne, zdravé a oddojčené deti,“ priznala bývalá moderátorka s úsmevom.

Nedávno však do Miami, kde s manželom a deťmi žijú už sedem rokov, prišiel na návštevu kamarát, plastický chirurg Libor Kment so svojou rodinou. Pri tej príležitosti skontroloval Zuzke stav poprsia a rozhodli sa, že jej urobí korekciu jaziev.

Ako žije v Miami: Sexica Zuzana Belohorcová zbiera s deťmi vajcia

Super pacientka

Tie sa totiž po prvom zákroku nezahojili ideálne. „Zuzka má sklon k hypertrofickým, teda vyvýšeným jazvám. Prsia sú pekné, ale malé jazvy stále zostávali, tak sme dohodli úpravu,“ vysvetlil doktor Kment a hneď ju aj pochválil: „Musím povedať, že Zuzana je skvelá pacientka, nič ju nebolí, nesťažuje sa. Máme od začiatku dobrý vzťah, pretože je veľmi milá a priateľská.“

Takto chudnem! Patricia Vittek nám ukázala, ako zatočiť s kilami

Sexica mu však robí aj vrásky. Takmer nenosí podprsenky, čo jej umožňuje aj životný štýl v Miami. „Vzhľadom na to, že má veľké prsia, nie je to ideálne. Na prsia bude v budúcnosti rýchlejšie pôsobiť gravitácia a ani pre jazvy to nie je najlepšie,“ upozorňuje MUDr. Kment.

Uspokojila manžela

Najnovší zákrok sa však vydaril a spokojnosť netají ani Zuzanin manžel Vlasta Hájek. „Som nadšený, fakt som veľmi spokojný. Libor odviedol skutočne skvelú prácu,“ pochvaľoval prednosti svojej manželky Vlasta, ktorý bol aj iniciátorom zväčšenia.

Nymfomanka? Títo chlapi sa premleli Pamele Andersonovej v posteli!

„Okrem mojej vnútornej spokojnosti je dôležitá i spokojnosť môjho manžela. Takto je všetko v najlepšom poriadku,“ uviedla usmievavá kráska.

Súboj poprsí! Koho dekolt je viac vzrušujúci? Nadupaný výstrih Jitky Čvančarovej, alebo „nehoda“ Daniely Peštovej?