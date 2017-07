Ako vyzerá kúpeľňa ženy, ktorú živí krása a aké sú jej triky na peknú pleť? Odporúča piť kolagén

Dnes síce pre zdravotné problémy predvádza už len občas, ale pred pár rokmi stála na módnych mólach pravidelne. Modelka Ivana Kičikoleva priznala, že starať sa o pleť sa naučila až po tridsiatke.

Bez mlieka

Dnes sa blondínka venuje organizovaniu konferencií pre ženy. Nechýbajú na nich ani vizážisti a majstri na krásu. Aj keď sa Ivana dáva inšpirovať, sama na sebe odpozorovala, čo je pre jej pokožku najlepšie.

„Mám citlivú pleť so sklonom k začervenaniu. Vyskúšala som všetko možné, čo by mi vyhovovalo. Nakoniec som si našla medicínsku kozmetiku pre citlivú a suchú pokožku. Stav mojej pokožky však veľmi súvisí so stravovaním. Keď jem viac mliečnych výrobkov alebo lepku, hneď to na nej vidím. Je menej hydratovaná, vyzerá unavene, jednoducho vidno, že nie je v dobrej kondícii. Keď si dávam pozor na to, čo jem, a pijem veľa vody, stiahnu sa mi póry a mám naozaj viditeľne krajšiu pleť,“ priznáva Ivana, ktorá si ešte k tomu kupuje tekutý kolagén. Je to mangová pochúťka bez cukru s obsahom kolagénu upravená paskalizáciou.

Konečne čas na masku

Kedysi si modelka kupovala krémy podľa obalu. Ktorý sa jej páčil, ten si priniesla domov. „Teraz sa oveľa viac zaujímam o zloženie. Kupujem si antibakteriálne, antialergické a sledujem obsah účinných látok, aby nebol príliš ,prezložkovaný‘,“ smeje sa modelka, ktorá chce produkty bez chémie. Pri krémoch sa jej starostlivosť o pleť však nekončí. „Začala som viac dbať o pokožku aj tak, že si nájdem čas na seba a dám si masku. Mám pleťové mlieko, a keď si ho nechám dlhšie na tvári, funguje ako maska. Krásne sa vpije do pokožky, ktorá je potom hebkejšia a jasnejšia. Ďalšia vec, ktorú pre peknú pleť robím, je to, že si cez deň nechytám tvár.“