Podnikavá Soňa Skoncová: Vie si na seba zarobiť!

Modelka, moderátorka, podnikateľka a najnovšie aj manažérka obchodov s luxusnými značkami. Soňa Skoncová rozhodne nezaháľa. „Som finančne nezávislá od svojich pätnástich rokov, čiže som zvyknutá, že vždy musím niečo robiť. Nemám rada stereotyp, to mi veľmi vyhovovalo na modelingu, pretože som nikdy netušila, kde sa môžem objaviť na druhý deň,“ spomína na svoje modelingové začiatky akčná tmavovláska.

Farebný svet

Aby toho na ňu nebolo málo, okrem modelingu sa vrhla na moderovanie jojkárskej relácie Top Star. A pred dvomi rokmi s priateľom Robom založili vlastnú značku farebných príveskov.

„Na tomto projekte sme pracovali vyše roka a vôbec sme netušili, do čoho ideme. Dnes nosia naše prívesky známe tváre, tínedžerky či dokonca zrelé dámy. Najnovšie ich nosia aj psíky, keďže som veľkou milovníčkou zvierat,“ vymenúva Soňa, ktorá hľadá inšpiráciu v Amerike, kam chodí s priateľom minimálne dvakrát do roka.

Nový džob

Soňa miluje aj módu, preto neprekvapuje, že dostala ďalšiu ponuku. Tentoraz v spojitosti s módou. „Stala som sa manažérkou obchodov s luxusnými značkami a musím povedať, že som sa v tom vyslovene našla. Starám sa o PR aj o ambasádorky našich značiek, aby naše oblečenie dostatočne zviditeľňovali na verejnosti. Ide o speváčky Máriu Čírovú a Kristínu či vizážistku Luciu Sládečkovú. Moja nová práca je síce časovo náročná, no nemusím tam sedieť od-do, takže to viem zvládať a stíhať spolu s inými povinnosťami,“ smeje sa Soňa, ktorá si týmito pracovnými príležitosťami aj dobre privyrobí. „O tomto by som nerada hovorila,“ dodáva na záver.

