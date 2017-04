Prečo sa slovenská herečka musela vzdať kariéry v Budapešti?

Keď Anikó Vargová (43) dostala v hlavnom meste Maďarska prácu, mala pocit, že sa jej splnil sen. „Pre nás Maďarov žijúcich na Slovensku je život v Maďarsku a hlavne v Budapešti obrovská romantická túžba. Odmalička som o tom snívala a hovorila si, že veď tam všetci rozprávajú po maďarsky, budem tam ako doma. Ale keď tam prídete, zistíte, že je to vlastne cudzia krajina. Ich mentalita je iná. Rozumiete jazyku, ale nepoznáte význam niektorých slov, nemáte tam kamarátov… Je to ťažké. Schválne som to nazvala romantickou túžbou, pretože reálne to vyzeralo, akoby som začínala napríklad v Londýne,“ opisuje ťažké začiatky.

Nakoniec sa však u našich susedov udomácnila, našla si priateľov aj partnera a kúpila byt. Lenže divadlo Bárka, kde hrala, z politických dôvodov zavreli a Anikó neostávalo nič iné, ako sa pobrať domov na Slovensko.

Maďarská cenzúra

Za životom v Budapešti už urobila herečka hrubú čiaru. „Nie som vydatá, ale vždy som mala dlhodobé vzťahy. Byt som v lete predala, takže som tam všetko ukončila. No ako turistka sa tam rada vrátim,“ priznáva s tým, že aj v štyridsiatke môžeme začať novú etapu života.

Ani návrat na Slovensko však nebol jednoduchý. Hoci pôsobenie na zahraničnom javisku ju veľmi obohatilo, na vlastnej koži zažila to, čo poznajú naši umelci ešte z čias socializmu. Herečka otvorene priznáva, že u našich južných susedov funguje výrazná cenzúra a niektoré tituly sa tam ani nemôžu hrať. Situácia sa tam zhoršila, keď sa k moci dostal Fidesz.

Prezradila, že jej priateľka, ktorá robí v televízii, je dokonca nutená podsúvať ľuďom protiutečeneckú náladu. Utečencov musia v reláciách nazývať iba ekonomickými migrantmi. Herečka si uvedomila, že na Slovensku sa zatiaľ cíti slobodnejšie. Šťastie alebo vyššia moc? Keď bolo jasné, že divadlo Bárka zavrú a Anikó s obavami premýšľala, čo bude ďalej, ako blesk z jasného neba prišla ponuka zo Slovenska, z Divadla Nová scéna. „Bolo to neuveriteľné, ako mi to zrazu prišlo do života,“ teší sa herečka, ktorá to považuje za veľké šťastie. „Asi preto, lebo som tu dlho nebola, ako keby ma znova objavili a dostala som príležitosti, ktoré by som v Budapešti nedostala. Napríklad aj úlohu vo filme Eva Nová,“ myslí si kučeravá brunetka.

Problémy s jazykom

Napriek tomu, že jej slovenčina nie je ľubozvučná, režiséri a producenti si ju radi vyberajú. „Som Maďarka narodená na Slovensku. Moja rodná reč je maďarčina, ale rodičia ma dali do slovenských škôl,“ hovorí Anikó Vargová. Aj keď to u nich na Gemeri vtedy nebolo zvykom, herečkini rodičia pozerali dopredu.

Napriek tomu ju jazyk niekoľkokrát v živote potrápil. „Mám maďarské nárečie z Gemera, čo sa dosť líši od spisovnej maďarčiny. S gemerským nárečím som však bojovala aj v košickom divadle Thália či v Bratislave na VŠMU. Tam som sa musela naučiť dobre po slovensky. Keď som prišla do Budapešti, do maďarčiny som zase dávala slovenský prízvuk…“ opisuje s úsmevom patálie s dvojjazyčnosťou.