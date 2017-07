Nymfomanka? Títo chlapi sa premleli Pamele Andersonovej v posteli!

Ikona Baywatchu si nedá pokoj! Ani polstoročnica nezabránila platinovej blondínke v tom, čo robila celý život – v odhaľovaní svojho tela vylepšeného plastikami.

Sexbomba v ošemetnej situácii: Jej balóny sa takmer vybrali na vandrovku

Keď ako štyridsaťjedenročná vtancovala na narodeninovú oslavu svojho objaviteľa – zakladateľa magazínu Playboy Hugha Hefnera, celkom nahá s tortou v rukách, pôsobilo to ako posledný výkrik starnúcej plejmejtky snažiacej sa strhnúť na seba pozornosť. No Pamela Andersonová nemá zábrany ani v päťdesiatke.

Celoživotná záchranárka

Pamela má však aj iný rozmer než sexepíl. Po skončení seriálu, ktorý ju celosvetovo preslávil ako záchranárku C. J. Parkerovú, sa rozhodla spraviť svet lepším miestom a založila nadáciu pod svojím menom.

Angažuje sa v environmentalistike a pomáha chrániť bezbranných ľudí a zvieratá. Napriek týmto šľachetným gestám však neostala nič dlžná ani svojej sexi povesti. Jej kariéra plejmejtky má dnes trošku decentnejšie pokračovanie – ako medzinárodná ambasádorka erotickej luxusnej bielizne fotila v kampani, v ktorej pred objektívom ikonického fotografa Rankina pózovala takmer nahá len v spodnej bielizni.

Som stále pripravená...

Pri tejto príležitosti nezabudla provokovať, keď povedala: „Spodnú bielizeň nosím kvôli sebe – ak ju vidí ešte niekto iný, je to bonus!“ Svoje päťdesiatročné krivky predviedla v úspornej čipke, nechýbali detaily inšpirované bondage prvkami, podväzkové pásy či nálepky na bradavky. Preto po zhliadnutí provokatívnych záberov neprekvapuje jej ďalšie vyhlásenie: „Som stále pripravená robiť nemravné veci. Sme sexuálne tvory. Ženy sú zmyselné, pokým sú na zemi.“

Počas rozhovoru pre erotický magazín, ku ktorému spomínané zábery fotila, na margo vzťahov povedala: „Verím, že v láske potrebujeme tajomstvá.“ A keď ju požiadali o radu mužom, ako sa zlepšiť v posteli, odkázala im: „Mohli by mať viac času na zvádzanie, pozrieť sa na milenku, povedať jej, aká je nádherná a sexi.“ Či sa to dopočula aspoň od niektorých z početného zástupu milencov, to nevedno. Bolo ich však požehnane, aj to len tých, o ktorých sa vie.

Randí s inteligentom

Aktuálne vraj randí so zakladateľom WikiLeaks Julianom Assangeom. Aj keď ich vzťah stále zahmlieva, nafotili ju pri návštevách Juliana, mladšieho o päť rokov, na Ekvádorskej ambasáde v Londýne, kde žije od získania diplomatického azylu v roku 2012.

Na margo ich stretávania povedala: „Každý si zaslúži lásku.“ Opísala ho ako najinteligentnejšieho, najzaujímavejšieho a najinformovanejšieho muža súčasnosti. „Áno, myslím si, že je naozaj sexi. Pokúša sa oslobodiť svet vzdelávaním. Je to romantické úsilie – milujem ho za to,“ vyznala sa Pamela. Najnovšie ju prichytili randiť s 31-ročným futbalistom FC Sevilla Adilom Ramim. Čo na to najinteligentnejší muž?

Pamelini (niektorí) muži

Jej posteľou prešlo veľa mužov, niektorí boli manželmi, iní partnermi, milencami, o mnohých sa len „šuškalo“.

Manželia:

Rick Salomon (48), hráč pokeru, s Pamelou sa vzali dvakrát, druhé manželstvo sa skončilo v roku 2015.

Kid Rock (46), spevák, raper, producent, herec, boli spolu v rokoch 2001 – 2006.

Tommy Lee (54), hudobník, filmový producent, manželia v rokoch 1995 – 1998, poznali sa menej ako týždeň, keď vhupli do zväzku, majú spolu synov Dylana Jaggera Leeho a Brandona Thomasa Leeho.

Vzorka milencov:

Matt Evers (41), americký krasokorčuliar a model, randili v rokoch 2012 – 2013.

David Binn (45), hráč amerického futbalu, randili v roku 2007.

Ray J (36), spevák, herec, producent, aférka v roku 2006.

Usher (38), spevák, herec, aj keď stále popierala vzťah s ním, často ich videli spolu v roku 2006.

Eddie Irvine (51), britský automobilový pretekár, randili v roku 2006.

Mark McGrath (49), americký spevák rokovej kapely Sugar Ray, šepkalo sa o nich v roku 2005.

Steve Jones (40), TV moderátor, herec, model, údajne mali pletky v roku 2004.

Robbie Williams (43), spevák, v roku 2004 s ním šla na rande.

Michael Bolton (64), spevák, skončili spolu po párty na Bahamách v roku 2001.

Marcus Schenkenberg (48), model, herec, randili v rokoch 2000 – 2001. Kelly Slater (45), profesionálny surfista, stretli sa na natáčaní seriálu Baywatch a randili zhruba dva roky od konca roka 1990.

Dean Cain (50), herec, producent, randili začiatkom deväťdesiatych rokov. Antonio Sabàto Jr. (45), model, herec, Howard Stern o nich prezradil, že spávali spolu počas natáčania Baywatchu v strede deväťdesiatych rokov. David Charvet (45), spevák, model, herec, kolega z Baywatchu, vzťah mali v rokoch 1992 – 1994.

Slash (51), hudobník, producent, šepká sa, že sa stretávali.

Sylvester Stallone (71), herec, producent, vraj sa raz romanticky stretli.

