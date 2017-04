Šokujúce priznanie slovenského herca o Hilmerovej: S Monikou si vypisujeme zaľúbené správy!

Aj keď Milan Ondrík nemá obrúčku na ruke, už roky je zadaný. S partnerkou, herečkou Zuzanou Moravcovou, majú tri deti – Adamka (7), Alžbetku (3) a takmer ročnú Anežku. Podobne je na tom aj herečka Monika Hilmerová (42), ktorá má len o potomka menej. S tanečníkom Jarom Bekrom vychovávajú dcéru Zaru (7) a syna Leonarda (3). Napriek tomu, že herci Milan a Monika majú so svojimi polovičkami krásne vzťahy, teraz prechádzajú žiarlivým obdobím. Čo sa deje? Do menších problémov ich dostali práve ich ratolesti.

Divadelná láska

Monika a Milan sú bývalí spolužiaci. A hoci obaja účinkujú v Slovenskom národnom divadle, už dlho sa v žiadnom predstavení nestretli. „Moniku mám veľmi rád, keďže však bola dvakrát na materskej, skoro vôbec sme si spolu nezahrali. Teraz sa to konečne podarilo. Získali sme roly manželov a hrá sa nám super,“ približuje Ondrík predstavenie Túžba po nepriateľovi, ktoré malo cez víkend premiéru. Najväčšmi sa mu však páči to, že vďaka inscenácii sa do seba zaľúbili ich deti.

Zamilovaní po uši

Monikina dcéra Zara a Milanov syn Adamko sa pred pár mesiacmi ešte nepoznali. Nedávno sa však stretli v divadle, kde sa stali súčasťou detských nahrávok v predstavení. „Bože, to je milé. Oni sa do seba tak ,buchli‘. Posielajú si zaľúbené odkazy cez Moniku a mňa. Takže si vypisujem s Monikou, ale v skutočnosti si nepíšeme my, ale deti,“ vysvetľuje Ondrík so smiechom. S Monikou sú vraj očarení, aká dokáže byť detská komunikácia úprimná, milá a plná lásky. „Nielenže sa pozdravujú, ale odkazujú si, mám ťa rád a podobné veci. Je to krásne a detsky čisté,“ hovorí Milan.

Monika Hilmerová s mužom už riešia nové lásky

Bude rande

Ich ratolesti sa videli zatiaľ iba raz, ale čo nevidieť sa to zmení. Adamko a Zara si už naplánovali stretnutie. „Monika býva v Hainburgu a ja tam mám sestru. Takže oni sa už cez nás dohodli, že sa stretnú,“ vysvetlil herec. Zároveň prezradil, že ich polovičky začínajú žiarliť. „Monika mi povedala, že jej muž Jaro už trošku žiarli. Veď áno, keď jeho dievčatá sú naše lásky… Ale aj moja Zuzka už trošku začína,“ dodal s úsmevom. Podotkol ešte, že na detskom „romániku“ sa všetci milo zabávajú.

