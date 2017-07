Súboj poprsí! Koho dekolt je viac vzrušujúci? Nadupaný výstrih Jitky Čvančarovej, alebo „nehoda“ Daniely Peštovej?

Najväčšou hviezdou tohtoročného festivalu bola Uma Thurmanová. Hollywoodsku „Chýlkovú“, teda stoosemdesiat centimetrov vysokú herečku, na červenom koberci len tak neprehliadnete. Napriek tomu sa našli dve Češky, ktoré ju zatienili.

Šokovala

Keď na červený koberec vstúpila Jitka Čvančarová, mnohým mužom padla sánka. Herečka si síce v posledných rokoch vypočula dosť posmeškov a kritiky svojich zväčšujúcich sa rozmerov, jej to však evidentne neprekáža. Naopak, svoje kypré prednosti čoraz viac odhaľuje.

Neforemným šatám, ktorými sa v minulosti snažila zakryť svoje vankúšiky, odzvonilo. Tohto roku sa natiahla do takých tesných šiat, že ju azda museli do nich zašiť ako kedysi Marilyn Monroe, keď spievala americkému prezidentovi…

Nie som hanblivka

Z dekoltu sa jej doslova drali von poctivé päťky, no Jitke to vôbec neprekážalo. „Nie sme hanblivky,“ odpovedala herečka sebavedome reportérke Blesku.

A muži, čo sledovali jej defilé po červenom koberci, len dúfali, že sa jej stane to, čo na jednom z minulých ročníkov jej manželovi, tanečníkovi Petrovi Čadkovi. Rupli mu totiž nohavice. Bohužiaľ, šaty od Natali Ruden vydržali...

Rafinovaná?

Zatiaľ čo Jitka vystavila svoje vnady zámerne, druhej kráske sa to stalo nevdojak. Manželka Pavla Haberu, topmodelka Daniela Peštová, patrí k typu chladných rezervovaných žien, ktoré si presne strážia, čo ukázať a čo nie. Do Varov prišla vo viacerých exkluzívnych outfitoch, no jeden ju zradil. Ružové princeznovské šaty boli ušité veľmi rafinovane.

Prestrihy mali síce odhaľovať hnedú pokožku, no zároveň neukázať nič intímne. Na červenom koberci si však Daniela neustrážila dekolt a vykuklo oveľa viac, než plánovala – kúsok obnaženého ňadra. Alebo to tak malo byť? Potom je ešte rafinovanejšia než Jitka.

Fanúšikovia sa o ňu boja! Klebetí sa, že Lenka Filipová má rakovinu

FOTO: Objavili sme 20 rokov staré fotky Dary Rolins! Čo poviete, kedy bola viac sexi?

FOTO: Adela Banášová je dnes krásna žena. Páčila by sa vám aj pred 20 rokmi?

BEZ CELULITÍDY! Vieme, ako aspoň na dovolenke budete mať dokonalé stehná a zadok

Do plaviek bez pneumatík: S brušným tukom zatočí tento chutný nápoj z 2 surovín