TOTO vás bude zaujímať! Detaily prísne tajnej svadby Vila Rozborila a jeho Sandry!

Vzali sa v tichosti, bez zbytočných okázalostí, len za prítomnosti svedkov. Sandre na svadbe svedčila dlhoročná kamarátka Erika Judínyová a Vilovi zase bratranec Tibor. Tí, rovnako ako všetci ich blízki, sa k ich životnému kroku postavili diskrétne a na verejnosť neprenikla jediná indícia, čo majú títo dvaja za lubom. To, že si známa lekárka a obľúbený moderátor povedali áno, preto vyšlo najavo až po sobáši.

Šaty čakali v skrini

V jednom vraj mali obaja jasno už od začiatku vzťahu – že sa raz vezmú. A ako zohratá dvojica vedeli aj to, že mediálny humbug okolo ich dňa D sa nebude konať. Neželala si to Sandra a uzrozumený s tým bol aj ženích.

„Na okázalé svadby sme už veľkí,“ hovorí s úsmevom mladoženáč, ktorý mal počas obradu na sebe šmrncovný modrý oblek a jeho nežná polovička biele šaty s efektnou červenou aplikáciou. Paradoxne, v šatníku ich mala už nejaký ten piatok, no ešte si ich nikdy neobliekla.

„Dala som si ich ušiť asi pred rokom a vedela som, že si nájdu svoju príležitosť. Za ten rok sme na žiadnej párty neboli, aj mi bolo smutno, lebo sa mi veľmi páčili,“ prezradila exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ Sandra, ktorej prstenník už vyše týždňa zdobí obrúčka zo žltého zlata.

Nič sa nezmenilo

Môže mladomanželka za tých pár dní zhodnotiť, aký je Vilo manžel? To, že ho miluje a obdivuje, je už na prvý pohľad jasné...

„Pár dní po svadbe by bolo akékoľvek vyhlásenie odvážne, ale Vilo je dobrý človek s veľkým srdcom, so zmyslom pre spravodlivosť a s pracovitými rukami, čo je pre muža dobrá kombinácia,“ pochvaľuje si polovičku vyhľadávaná odborníčka na ženskú krásu. A ako vidí prvé dni po svadbe obľúbený moderátor?

„Nezmenilo sa nič, pretože už dlhšie máme spoločnú domácnosť. Možno jediné, v čom sa to zmenilo, je fakt, že sa ma každý pýta, čo sa zmenilo. Musím však povedať, že keď sa niekde objavíme, ľudia okolo nás sú prajní, milí a blahoželajú nám,“ vraví s úsmevom.

Adeline emócie počas toho, ako povedala ÁNO, videli len najbližší

To, aký mali dôvod na to, prečo na ich svadbe chýbala Vilova dcéra Katka a Sandrina Nina sa dočítate v najnovšom vydaní týždenníka Šarm a takisto sa dozviete aj to, prečo musí svadobná cesta novomanželov Rozborilovcov ešte počkať.

Nevestine faux pas: TÚTO podstatnú vec Adela Vinczeová počas svadby zabudla!

Ďalšia nevesta! Speváčka skupiny Fragile Svetlana Rymarenko sa vydala!

Nehrnie sa do svadby? 4 veci, ktoré sú varovným signálom, že si vás neplánuje vziať!