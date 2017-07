V šoku! Anka Šišková sa až po rokoch dozvedela pravdu o svojich dcérach 

Práve sa do kín dostáva film Špina herečky, a v tomto prípade aj režisérky, Terezy Nvotovej (29). Jednu z hlavných úloh zverila svojej mame. Anka Šišková v ňom stvárňuje matku, ktorá netuší, že pod jej strechou a v jej prítomnosti došlo k znásilneniu jej tínedžerskej dcéry.

„Bezpečné“ znásilnenie

Ťažko uveriť tomu, že sa niečo také môže stať v prítomnosti rodiča a ten si nič nevšimne. No podľa slov samotnej režisérky Terezy Nvotovej a scenáristky Barbory Námerovej sa takéto situácie dejú pomerne často. „Rozhodli sme sa nakrútiť fiktívny príbeh, ale na základe reálnych ľudí. Mali sme ich okolo seba toľko, že sa nám zdalo dôležité začať o tom hovoriť. Téma prišla úplne prirodzene. Z výskumu z tohto roka vyplýva, že len pri dvanástich percentách znásilnení páchateľ obeť nepozná. Ostatní sú známi, blízki a väčšinou sa to deje na bezpečnom mieste ako domov alebo škola, čiže medzi obeťou a páchateľom je dôvera,“ ozrejmila Tereza šokujúcu pravdu.

Prekvapená mama

To, že mamu bude hrať jej vlastná mama Anka Šišková, sprvoti netušila. „Keď so scenáristkou napísali scenár, hneď som si ho prečítala. Chceli vedieť, čo na to poviem. Príbeh ma veľmi zaujal a chytilo ma to. Potom pracovali na scenári ešte tri roky s rôznymi učiteľmi a odborníkmi, mali poradcov aj z Ameriky. Všetky verzie som nečítala, ale bola som pri tom, ako sa rodil. To, že budem hrať mamu, som však zistila hádam po roku. Terezka si myslela, že to automaticky viem, no ja som ani netušila, že to bude celovečerný film do kín, lebo vznikal v škole. Keby dievčatá nezískali granty, asi by sa to skončilo ako dvadsaťminútová školská práca,“ vysvetlila Anka Šišková.

Takto to funguje

Tereza už má ako režisérka jednu skúsenosť za sebou, v devätnástich natočila dokument, ktorý takisto išiel v kinách. „Bola som na ňu pyšná už vtedy, ale toto je niečo iné – celovečerný hraný film! Mne sa páči aj to, že Terezka chce filmom niečo povedať a že mapuje mladých ľudí. Určite sa v tom nájdu sedemnásťročné baby, myslím, že takto to funguje vo svete mladých,“ naráža Anka aj na silné priateľstvo medzi hlavnou hrdinkou a jej spolužiačkou, ich vulgárny slovník a témy, ktoré hýbu ich svetom.

Dcéry ju šokovali

Podľa herečky je téma filmu dôležitá aj pre rodičov. „Mali by si ho pozrieť, lebo prostredníctvom neho sa dostanú do sveta sedemnásťročných. Ja som si takisto predtým myslela, že žijú úplne inak.“ Ako filmovej matke sa jej dcéra nezdôverovala a netušila, čo ju trápi. Niečo podobné však zažila herečka aj so svojimi dcérami. „Keď boli vo veku ako hlavná hrdinka, ani ja som nevedela, čo prežívajú. Nezdôverovali sa mi. Viete, v sedemnástich je to veľmi ťažké. Na to, aby sa dievčatá oddelili od rodičov, musia nájsť samy seba, a preto sa rodičom veľmi nezdôverujú. Ale keby sa mojim dcéram vtedy stalo niečo také strašné, myslím, že s tým by sa mi zdôverili. V zásadných veciach sme boli vždy pri sebe,“ dúfa Anka. Priznala, že až teraz, keď sú dcéry už dospelé, rozprávajú jej všetko, čo vtedy zažili. „Bola som v šoku, keď som sa dozvedela, čo všetko robili, a ja som o tom nevedela. Vravela som si, ako to, že som o tom netušila, že mi to ušlo. Ale dôležité je, keď sa to obdobie skončí, nájsť si vzťah k deťom a mať ho priateľský, taký dospelý. A to sa mi podarilo. No nemusí sa to podariť vždy. Teraz sa mi zdôverujú so všetkým. Ale aj ja im, je to vzájomné,“ vraví so smiechom.

Nesekírovala ju

Obaja herečkini partneri – Juraj Nvota a Jiří Chlumský– sú režiséri, je teda zvyknutá pracovať s blízkym človekom. No ako znášala „sekírovanie“ od dcéry? „Réžia nie je o sekírovaní, ale o úzkej spolupráci. Keď človeka lepšie poznáte, lepšie sa vám pracuje. A keďže Terezka je aj herečka, vedela dobre povedať pripomienky. Bola som na ňu pyšná a hovorila si – jej, asi z nej bude dobrá režisérka. Všetko presne pomenovala, hneď som vedela, čo odo mňa chce. V scenári sú totiž len písmenká a režisér musí povedať svoju predstavu. Jedna veta sa dá povedať milión spôsobmi, ale režisér to musí mať všetko premyslené,“ vysvetlila Anka. Vraj vôbec nemala problém vnímať svoju dcéru ako autoritu. „Aj keď pôsobí ako dievčatko, je veľmi vzdelaná, inteligentná, je oveľa múdrejšia než ja. Samozrejme, že je citlivá osoba a navzájom si pomáhame, ale už sa k nej nemusím správať ako k dieťaťu. Som veľmi pyšná, že na festivaloch má jej film obrovský úspech. Je príjemné, keď na svetovej úrovni chodili za mnou ľudia z filmárskeho biznisu z celého sveta s tým, že je to výnimočný film. Celý čas som počúvala iba chvály,“ dodáva hrdá mama.

