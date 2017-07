Známe milovníčky zvierat majú pre tyranov jasný odkaz: Patríte do basy!

Téma týrania zvierat je všade okolo nás a častokrát sa na túto problematiku pozeráme cez prsty. Tomu však odzvonilo a od prvého januára konečne pes nebude posudzovaný ako vec, ale ako tvor, ktorý vníma a cíti. Čo na to hovoria známe milovníčky zvierat?

Erika Judínyová, moderátorka

„Je načase, že sa s touto problematikou niečo deje. Musím povedať, že už včera bolo neskoro. Je hanba, že to muselo zájsť až takto ďaleko, pretože v každej kultivovanej a vyspelej spoločnosti by sa mali ľudia správať k zvieratám pekne. Sú to predsa živé tvory a za týranie či za zlé zaobchádzanie by mali byť zavedené veľmi prísne tresty, aby mali aj preventívny účinok. Skrátka, aby ľudí, ktorí dokážu ublížiť zvieratku, prešla chuť na takéto odsúdeniahodné konanie.“

Simona Bubánová, odborníčka na reklamu

„Páči sa mi táto zmena zákona. Myslím si, že to tým bytostiam dlhujeme. Veď nám robia svojím spôsobom partnerov, i keď nie som zástancom toho, keď sa vzťah psa a človeka preháňa. Teším sa, že bude pod kontrolou nemorálne obchodovanie so šľachtenými plemenami aj zaobchádzanie so zvieratami v cirkusoch. Musím povedať, že tento zákon ma pozitívne prekvapil.“

Kristína Farkašová, herečka a moderátorka

„Dúfam, že tento zákon celej veci pomôže, no je smutné, že ho treba. Pre mňa a moje deti je prirodzené, že sa k zvieratám správame citlivo a máme voči nim pozitívnu emóciu. Som vďačná, že sa vôbec tejto téme venujete. “

Kamila Magálová, herečka

„Najvyšší čas! Veď máme dvadsiate prvé storočie a Slovensko sa práve zobudilo. Malo to tu byť už dávno! Sú to živé bytosti, ktoré cítia, majú čistú dušu a nerobia nikomu nič zlé, iba rozdávajú lásku. Súhlasím na sto percent a novelu plne podporujem.“

