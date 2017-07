Znechutil sa frajerke! Sexi herec Robo Jakab ukázal, ako sa bozkáva s priateľkou

Stáva sa to i v skutočnom živote – pubertiačky sa zaľúbia do sexi učiteľa. Deje sa to aj vo filme Špina, ktorý natočila Tereza Nvotová. Nejde však o žiadnu romancu, v jej filme učiteľ znásilnil. Ako sa Robo Jakab vyrovnal s nakrúcaním ťažkej scény?

Ostal šokovaný

Herec priznal, že na scénu, keď točili znásilnenie, nikdy nezabudne. „Bol to veľmi náročný deň. Zahrať to bol naozaj veľmi nepríjemný pocit. Dúfam, že po zhliadnutí filmu za mnou nikto nepríde a nedá mi facku. Hádam si ma s tým úplne nestotožnia,“ vzdychol si. Ako učiteľ znásilnil svoju žiačku v „bezpečí“ domova a vraví, že predtým si nič také nevedel predstaviť.

„Keď režisérka a scenáristka prišli s informáciami, že väčšina znásilnení sa deje v tichu, lebo pre dievča je to taký otras, že akoby stratí reč, šokovalo ma to. Nevedel som si predstaviť, že je to vôbec možné, že sa niečo také udeje v intímnom, domácom prostredí a nikto sa o tom nedozvie. Baby pritom vytiahli informácie z dôveryhodných zdrojov. Vysoko pohŕdam ľuďmi, ktorí sa niečoho takého dopustia,“ vysvetlil svoj postoj k znásilneniu.

Vybavil by to po chlapsky

Robo verí, že tento film poradí dievčatám, ako sa zachovať v podobnej situácii. „Dúfam, že keď budem mať dcéru, nedostane sa do takejto situácie. Žiaľ, nikto to nevie ovplyvniť. Aj v tomto filme vidno, že rodičia sa to veľakrát nedozvedia, lebo dieťa o tom vôbec nevie rozprávať. Tereza nám hovorila, že sú dva typy obetí – jeden to dá von a druhý sa uzavrie, obviňuje sa a hľadá problém v sebe.“ Ako by herec zareagoval ako otec obete? „Keby som sa dostal do takej situácie, bál by som sa sám seba. Ale bál by som sa aj o toho druhého človeka,“ naznačil, že by si to s násilníkom vybavil ručne. Priznáva, že je výbušný. „Toto by som asi riešil hneď, nečakal by som na ruku zákona. Ale neviem si to ani predstaviť.“

Podsúvala sa mu

Robo vo filme čelí aj sexuálnemu záujmu inej študentky. Tú hrá jeho priateľka, čerstvá absolventka VŠMU Anna Rakovská. Do filmu Špina ich však obsadili ešte predtým, ako tvorili pár. No potom hrali spolu v seriáli Kolonáda, kde sa dali dokopy. „Tereza sa modlila, aby sme sa medzitým nerozišli,“ prezradila Anka so smiechom. „Hrať zaľúbenú do vlastného priateľa bolo vtipné. Ale to, ako ma Robo stále odmietal, bolo zaujímavé a neskôr aj nepríjemné, lebo mnou opovrhoval. Ale možno pre neho bolo ešte ťažšie zahrať, že ma nechce,“ skonštatovala Anka so smiechom.

Bozky na záchode

Vo filme sa nevyhli ani bozkávacej scéne. Ukázali na plátne, ako to vyzerá v ich súkromí, alebo si bozkávanie vopred nacvičili? „Nechávali sme to na daný moment, aké to bude na pľaci. No Robo sa mi potom dosť znechutil. Nespravil nič odporné, jednoducho to bol pocit. Výraz, ktorý z neho išiel v tom príbehu… Ale zase som bola rada, že tú intímnu scénu na toaletách točím so svojím priateľom. Vtedy som si povedala – chvalabohu, že sme spolu,“ priznáva herečka.

