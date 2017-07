Milenka Leonadra DiCapria odhalila šokujúcu pravdu: Pod rúž si nanáša krém na bradavky! Prečo to robí?

Margot Robbie zaujala hlavne odvážnymi scénami vo filme Vlk z Wall Street, kde bola milenkou Leonarda DiCapria. Bez ostychu tam ukazovala svoje hriešne krásne telo a nechávala si bozkávať svoje zmyselné ústa. Leo by sa ale asi čudoval, keby vedel, aké tajomstvo ukrýva pod rúžom.

Pozor na balzamy!

Herečka je síce vždy krásne upravená, no jednu vec u nej určite nenájdete - balzam na pery. Je totiž presvedčená, že balzamy ktoré predávajú v obchodoch, obsahujú zložky spôsobujúce závislosť. Zámerne vysušujú ústa, takže dámy si ich musia stále natierať. Je to začarovaný kruh - dajú si balzam, aby nemali suché pery, lenže ten ich naopak vysuší, takže si potrebujú dať ďalšiu vrstvu a tak to ide stále dokola. A obchodníci majú zisky.

Dobré nielen pre bradavky

Margot balzamy bojkotuje, no ústa nezanedbáva. Má vlastnú vychytávku, ktorá sa jej mimoriadne osvedčila. Na pery si natiera krém Bepanthen, ktorý používajú dojčiace ženy, aby ich neboleli popukané bradavky. Hojí ich, no hlavne hydratuje. Herečka je presvedčená, že krém, ktorý funguje na jedno z najcitlivejších miest na ženskom tele, nemôže ublížiť ani ústam.

„Je to geniálna vec,“ tvrdí a priznáva, že krém si aplikuje už od puberty. Ústa má po ňom krásne hebké a vláčne, no je tu aj ďalší bonus. Na nakrémovaných ústach oveľa dlhšie vydrží rúž.

Lekári súhlasia

Herečke dávajú za pravdu aj lekári, ktorí potvrdzujú, že mnohé balzamy obsahujú zložky, ktoré vysušujú a spôsobujú závislosť, lebo si ich potom treba neustále natierať. Riešenie teda je, robiť to ako Margot, alebo si pripraviť vlastný bezpečný balzam. Poradíme vám jednouchý recept!

Vyskúšajte

Kokosový balzam

Potrebujete: 20 g včelieho vosku, 12 g kokosového oleja

Nad parou rozpustite v malej nádobe obe zložky, dobre premiešajte, aby sa spojili, prelejte do malej uzatvárateľnej nádobky a nechajte stuhnúť.