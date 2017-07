Ozdravte si vlasy za pomoci parfumu! Na klasickú voňavku ale zabudnite!

Práve tento problém vyrieši „hair mist“, čiže voňavá hmla, ktorá nielen vonia, ale dokonca vlasy aj regeneruje!

Na vlasy, nie na šaty!

Voňavé vlasy chce mať každá žena, aby bola jej koruna krásy dokonalá. Splní jej to špeciálny parfum určený na účes. Od klasického sa líši tým, že obsahuje menšie množstvo alkoholu – a preto aj vonných látok, ale vlasy ani farba netrpia. Naopak, kvalitná vlasová hmla obsahuje látky, ktoré vlasy chránia. Pozor však na to, aby ste si ju nestrekli na šaty. Keďže obsahuje aj regeneračné olejové zložky, mohla by zanechať škvrny!

Vôňa, čo chráni

Kým parfum vlasy ničí, hmla ich chráni pred UV žiarením. Zároveň prestanú elektrizovať a pri pravidelnom používaní sa zintenzívni ich lesk. Je aj lacnejšia, takže nezaťaží peňaženku ako drahý parfum.

Vydrží však po celý deň, pretože vôňa sa z vlasov uvoľňuje postupne, najmä keď sa do nich oprie vetrík alebo si ich prečechráte. V ponuke ich majú mnohé luxusné značky ako Chanel, Dior, Mugler či Givenchy. Aplikujú sa z dvadsaťcentimetrovej vzdialenosti a treba prevoňať čo naviac prameňov.

Omamné oleje

Ešte intenzívnejšie voňavé ošetrenie docielite, ak použijete parfumové vlasové oleje. Stačí kvapka, ktorú dlaňami votriete do vlhkých vlasov. Budú hebké a prestanú sa lámať. A keď do nich ponorí tvár nejaký muž, zaručene neodolá…

