Vdova Lucia Forman Habancová: Ako vysvetľuje malej dcérke otcovu smrť?

Prežívali spolu harmonické manželstvo, tešili sa z malej dcéry, no zrazu sa im život zmenil zo dňa na deň. Prišlo to ako blesk z jasného neba a nikto to nečakal. Luciinmu manželovi Davidovi (†33) na jeseň roku 2014 diagnostikovali lekári rakovinu hrubého čreva, metastázy sa už rozšírili aj do pečene. Nastal kolotoč operácií, hospitalizácií a chemoterapií. Bohužiaľ, David svoj boj o život takmer do roka prehral a Lucia s vyše ročnou dcérkou odrazu zostala na všetko sama.

Pomoc pre ubolenú dušu

Ako sa vyrovnáva so stratou manžela? Bolí to po dvoch rokoch od jeho smrti o čosi menej? „Človek si zvyká a danej situácii sa tak nejako prispôsobuje a zžíva sa s ňou. Nikdy to nebude ideálne, ale keďže mám malú, je to pre mňa veľká pomoc a záchrana. Je tu preto, aby som sa doma nezložila a išla dopredu. Je pre mňa hnacím motorom,“ hovorí úprimne mladá vdova, ktorá nemá popri dcére čas negatívne uvažovať či ľutovať sa.

Stále je v jednom kolotoči medzi prácou, škôlkou, obchodom či domácimi prácami. Určite sa však nesťažuje, pretože nič nevie lepšie zamestnať ubolenú dušu než práca a zdravé, šikovné dieťa, ktoré ona, našťastie, má.

Najťažšie vysvetľovanie

Trojročné deti sú vnímavé a poriadne zvedavé. Musela teda padnúť otázka, kde je ocinko a prečo s nimi už nebýva. Ako reagovala Lucia na asi najťažšiu otázku vo svojom živote? „Máte pravdu, bola to tá najnáročnejšia vec, ktorou som musela prejsť. Niesla som to veľmi ťažko, lebo sa nedá slovami opísať, s akou bolesťou som to musela vysvetľovať. Lare som, samozrejme, neklamala a vysvetlila som jej, že ocino tu nemôže byť s nami, že ju ľúbil a stále ju bude ľúbiť. Vie o tom, že bol chorý,“ spomína stále s hrčou v krku, ako musela zvládnuť túto situáciu.

Prekvapujúce na tom bolo to, že hoci ide o malé dieťa, k realite sa postavila ako dospelá a to, že jej ocino tu už nie je, akceptuje. I keď v medziach svojich detských možností.

Chodia do nebíčka

Lucia jej nechcela klamať, pretože je presvedčená, že by sa to niekedy mohlo obrátiť proti nej či nebodaj proti dcére. „Som férová, veci hovorím, ako sú! Aj malá bez okolkov hovorí, že ocinko zomrel. Okolie na to síce nevie zareagovať, no je to fakt, s ktorým už, bohužiaľ, nič neurobíme,“ konštatuje.

A dodáva, že ak dcéra chce, na cintorín ju vždy zoberie so sebou. Malá Lara tomu hovorí, že idú pozrieť ocinka do nebíčka. Viaceré ženy, ktoré zo dňa na deň zostanú bez manžela a otca svojich detí, riešia pomoc u odborníkov. Lucia sa netají s tým, že aj ona navštevovala psychologičku, ktorá jej pomáhala prekonávať najťažšie dni v živote. A dnes by nekonala inak.

Nová láska?

Hoci od smrti Luciinho manžela ubehli dva roky, rany na srdci jej okrem dcéry nehojí nikto. Zatiaľ. „Na začiatku som bola striktná, že určite nikoho nechcem, no bohvie, čo mi osud napísal. Čo príde, to príde, uvidíme... Prvoradá je pre mňa malá, už sme sa nejakým spôsobom nakopli na istú cestu a naučili sme sa fungovať.“ Veľkou oporou je pre ňu aj mama, kamarátky či suseda. Niekedy malú Laru strážia, pretože zistila, že nemôže všetko zvládať sama. „Musela som sa naučiť, aby mi niekto začal pomáhať,“ hovorí na záver.

