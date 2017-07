Vezmem si ťa za manželku! Po rokoch Matt svoj sľub zo škôlky skutočne splnil

Príbeh ako z rozprávky. Presne taký zažili Matt Grodsky a Laura Scheela. Už ako 3-roční mali v škôlke k sebe blízko. Jedného dňa Matt vyhlásil, že si Lauru vezme za ženu. Vtedy nikto neveril tomu, že ich prianie sa skutočne naplní.

Sľub z detstva

Hoci sa ich cesty rozdelili v čase, keď začali chodiť do školy, osud to chcel inak. Na strednej škole sa opäť stretli vďaka spoločnému priateľovi. Laura a Matt si okamžite padli do oka a odvtedy tvoria pár. „Spomínam si, ako sme sa stretli v škôlke a povedal som, jej si ju jedného dňa vezmem za manželku. Veľmi som sa snažil získať jej pozornosť a našťastie sa mi to v tom čase aj podarilo,“ hovorí Matt, ktorý svoj sľub splnil.

Tajné zásnuby

V máj roku 2015 prichystal pre Lauru prekvapenie. „Vzal som ju do auta a povedal, že ideme na výlet. V skutočnosti sme ale šli na miesto, kde sme sa prvýkrát stretli – do škôlky a ja som bol poriadne nervózny. Laura sa ma celou cestou pýtala, čo sa deje, lebo to na mne bolo vidieť. Stále som mal ale potrebu kontrolovať, či mám vo vrecku prsteň.“ V škôlke, kde sľub vyslovil pokľakol a túžobne čakal na Laurinu odpoveď. Dnes sú manželmi a s úsmevom a láskou spomínajú na detské časy, ktoré predurčili ich spoločnú cestu životom.

