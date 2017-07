Videli ste už toto? To je ale KRAVA!

Jazdiť na koňovi je pekné, ale nič zvláštne, zato jazdiť na krave, to už si vás každý všimne - ako napríklad osemnásťročnú Hannah Simpsonovú z Nového Zélandu. Keď bola malá, veľmi túžila po pretekoch na koni, tak si osedlala najskôr ovce a keď podrástla, tak kravu z rodinnej farmy v Invercargille.

Krava menom Lilac sa tak vypracovala, že by pokojne konkurovala aj koňom - dokáže skákať cez prekážky a vyskočí naozaj do pomerne slušnej výšky. Hannah a Lilac sú na seba po šiestich rokoch priateľstva veľmi naviazané a zdá sa, že nemienia so svojou záľubou skončiť. Čo tam po koňoch!

