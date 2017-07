Neviete kam s deťmi? Vezmite ho do sveta superhrdinov, kde hrá sólo Spider-Man

Spider-Man v podaní Toma Hollanda už má za sebou debut v kinohite Captain America: Občianska vojna, no teraz má najpopulárnejší zo superhrdinov sólo. Hoci vo filme sa stretne s jedným starým kamošom Iron Manom. Mimochodom, je to po prvýkrát, čo bude Spider-Man obsahovať aj ďalší superhrdinový charakter z vesmíru Marvel Cinematic.

Strach z Iron Mana

Rola pavúčieho muža je pre Toma splneným snom: „Pred piatimi rokmi sa ma reportér spýtal, akým superhrdinom by som chcel byť. Povedal som mu, že o desať rokov by som chcel byť Spider-Manom. Nikdy by mi nenapadlo, že sa to splní tak rýchlo,“ priznáva.

Vďačí za to Robertovi Downeymu Jr., teda Iron Manovi. On totiž musel odobriť herca, či k nemu ladí. Tom netají, že preto mal z neho pri kamerových skúškach poriadnu trému. Nemusel sa však báť, Downey je spokojný: „Tom je najlepší možný kandidát. Šikovný, talentovaný, vďaka skúsenostiam z tanca a akrobacie je fyzicky veľmi schopný,“ nešetrí chválou.

Nespokojní fanúšikovia

Fanúšikovia však boli spočiatku iného názoru. Keď Hollanda vybrali ako nového pavúčieho muža, sťažovali sa, že vyzerá veľmi mlado. V skutočnosti je však o niekoľko rokov starší než komiksový hrdina. Ten totiž získal pavúčie schopnosti ako pätnásťročný.

