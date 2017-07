FOTO: Ako vyzeral londýnsky Pride 2017? Medzi lesbičkami a gaymi bola aj kráľovná Alžbeta II.

Od piatku až do dnešného dňa žila britská metropola akciami na podpou LGBTI komunity. Podľa správ BBC včera pochodovalo v sprievode ulicami centra vyše 26 000 ľudí takmer dva kilometre. Ľudia si pripomenuli, že uplynulo päťdesiat rokov od momentu, kedy bola homosexualita v Británii a Walese dekriminalizovaná. Farbami dúhy hrali večer aj niektoré známe dominanty Londýna, vrátane budovy parlamentu.

Starosta Londýna Sadiq Khan sa v prejave na Trafalgarskom námestí nechal počuť, že táto udalosť bola "najlepším liekom na smútok aj nenávisť", ktorá trápi spoločnosť v poslednej dobe pre nedávne atentáty.

Pridala sa dokonca aj premiérka Theresa Mayová, ktorá vyhlásila, že by Veľká Británia najradšej vymenila vlády, ktoré kriminalizujú homosexualitu alebo sa správajú voči týmto ľuďom násilne či diskriminačne. "Ale aj doma musíme presadzovať rovnosť a skutočný rešpekt voči každému človeku. Musíme odstrániť homofóbnu šikanu na školách," cituje BBC. Člen Snemovne Lordov, lord Fowler pripomenul, že homosexualita je stále nelegálna vo viac ako 70 krajinách sveta, vrátane krajín Commonwealthu: "Pochod ani dúhové osvetlenie to nevyrieši, ale je to prejav našej podpory."

Len pre pripomenutie - Brit Alan Turing, geniálny matematik ktorý dokázal počas 2. svetovej vojny rozlúštiť so svojím tímom kolegov nacistický šifrovací stroj Enigma, bol v roku 1952 potrestaný za svoju homosexualitu. Muž, ktorý prakticky zachránil tisíce životov a prispel výrazne k rýchlejšiemu ukončeniu vojny, musel podstúpiť nedobrovoľne liečbu homosexuality hormónmi. Nakoniec si sám vzal život.

