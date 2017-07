FOTO: Kde zavreli Barabáša? Počas prázdnin si trestanecký prepych môžete užiť aj vy

Švajčiarsko: Cely podľa spomienok

Hotel Jailhotel Löwengraben uprostred historického starého mesta Luzern je prvým švajčiarskym hotelom prerobeným z väznice. Trestanci v nej sedeli ešte pred pár rokmi, no teraz je všetko inak. Z väzenskej knižnice je kráľovská suita, kancelária riaditeľa sa stala drahým apartmánom. Jailhotel však ponúka aj menej prepychové ubytovanie v celách. Pre ľudí, ktorí chcú spoznať pravý život trestanca je nachystaná lahôdka. Cely Uplugged renovovali podľa spomienok väzňov - jeden z nich sa volal Barabáš - do takmer originálneho stavu.

Slovinsko: Basu pretvorili umelci

Pred viac ako desiatimi rokmi prerobilo osemdesiat umelcov z celého sveta väznicu rakúsko-uhorskej armády v Ľubljane. Od tých čias mieria do dvadsiatich zrekonštruovaných väzenských ciel unikátneho hotela Celica stovky dobrodruhov. Obdivujú, že každá kobka má svoj vlastný príbeh, koncepciu aj autora, no vo všetkých ostali pôvodné mreže na oknách a dverách. V hosteli nájdete aj Point of Peace - miestnosť pre modlitbu, rozjímanie, zamyslenie a ďalšie duchovné aktivity. Pre tradičnejších cestovateľov je nachystaných osem pohodlných farebných izieb s umeleckými prvkami. Hostel je obľúbeným miestom spoločenských stretnutí a koncertov slovinských umelcov.

