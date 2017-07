HOROSKOP: Vieme aké budete mať leto. Usmeje sa na vás šťastie v láske alebo sa vám zvýši suma na účte? #2

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Čaká vás štýlový a rýchly štart do leta, budete mať priveľa práce na to, aby ste snívali o zábave. V skutočnosti vstúpite doň najvyššou rýchlosťou. Túžba rozšíriť si obzory aj žiť vzrušujúco s partnerom sa rýchlo zmení na skutočnosť. V auguste sa spoľahnite na svoj šarm a dostanete sa vďaka nemu do víru úspechu. Koniec leta prinesie nové plány, v ktorých bude figurovať i partner. Hravo získate na svoju stranu potrebných ľudí a konečne si splníte vytúžené sny. Dôležité bude vopred si všetko premyslieť a zvoliť správnu stratégiu. Svoje úsilie skvele zúročíte aj dobre investujete. Budete si môcť dovoliť aj exkluzívnejšiu dovolenku.

Naša rada: V sľubnom lete hravo získate podporu dôležitých osôb a budete v centre diania. Určite nebudete nepovšimnutí, zahoďte obavy z možných rizík, žiadne vám nehrozia. Opatrnosť sa žiada na ceste za cieľom, uvedomte si citlivosť ostatných, ak chcete zakončiť leto harmonicky bez zbytočných konfliktoch. Potrápili by vás zbytočnými tráviacimi problémami.

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Začiatkom leta sa určite vyplatí komunikácia s partnerom, priblížite sa k nemu viac, než dúfate. Nezabúdajte ho nielen počúvať, zamyslite sa viac nad tým, čo hovorí. Vzťah tak zaujímavo okoreníte a užijete si plné priehrštie lásky. Ak vzťah nemáte, určite príde, ak budete iným viac načúvať. Leto vás obdarí ohromujúcim šarmom a magnetizmom, ktorý nenechá nikoho ľahostajným, a užijete si lásku so všetkým, čo k nej patrí. V polovici leta nebude trpezlivosť a tolerancia vašou silnou stránkou, preto sa vyhnite neprimeraným reakciám. Vďaka tomu rozšírite svoj pozitívny vplyv i v náraste financií, bude sa vám slušne dariť či už v práci, alebo v podnikaní. Výber dovolenky nechajte na partnera, určite rozhodne múdro. V opačnom prípade by sa mohli objaviť problémy s obličkami či s mechúrom a to vám predsa za to nestojí.

Naša rada: Vaše leto bude horúce, zvýšená zmyselnosť a potreba flirtovať či zvádzať ostatných vás neochránia pred značným zmätkom, ktorý by vám mohol spôsobiť problémy v romantickom živote. Užívajte si dary leta rozumne.

Strelec 23. 11. – 21. 12.

V úvode leta si väčšmi strážte peňaženku a zbytočne nemíňajte. Orientujte energiu na partnera či na blízkych a urobte pre nich všetko, čo je vo vašich silách. Zahrňte ich do svojich plánov a určite neprerobíte. O problémoch len nehovorte, radšej ich hneď v zárodku spoločne riešte a nezávislosť si udržíte. Druhá polovica leta bude už v tónoch lásky a zmyselnosti, čo je súčasne optimálny čas na spoločnú dovolenku. Zamerajte sa skôr na poznávacie pobyty. Vyhnite sa zbytočnej kritike, potom vás neohrozia žiadne hádky, ale ani problémy s vysokým krvným tlakom.

Naša rada: Leto je pre vás obdobím zbližovania s ľuďmi a práce na zlepšení vzťahu, nie však nasilu a za každú cenu. Vašou úlohou je učiť sa kompromisom, čo vám súčasne dá potrebnú nezávislosť. Rozvoj a rast vás čakajú len v prípade, ak vezmete do úvahy ostatných. Ťažká, ale zďaleka nie nemožná úloha.

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Dostatok šarmu a perfektné leto nepochybne budú vašou realitou. Leto si dokonale užijete, budete milovaní i milovať a poďakujte sa za to najmä Venuši. Ani reálny život nepôjde mimo vás, no všetky vznikajúce náznaky konfliktov zastavíte v samotnom zárodku. Nezabúdajte sa zamyslieť nad každou dobre mienenou radou, počúvajte najmä partnera a nezabúdajte ho rozmaznávať. Na svoju zlomyseľnosť radšej rýchlo zabudnite, mohla by vám zbytočne skomplikovať život a v druhej polovici leta spustiť aj nepríjemné životné prevraty. Rozptýľte sa dobrou dovolenkou a ak na to máte, odporúčame navštíviť iný kontinent. Ak to peňaženka nedovolí, stavte na domáce kultúrne akcie, čím ich absolvujete viac, tým lepšie pre vás. Vaše zdravie nebude vážnejšie ohrozené.

Naša rada: Hravé leto vás postaví zoči-voči kľúčovým otázkam, ktoré budete musieť čo najjemnejšie zodpovedať. Snažte sa zabudnúť na nepríjemnosti zo svojej minulosti, potom vám celý zvyšok roka prinesie zaujímavé dary.

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Túžba žiť v súlade s blízkymi a byť ich poslom dobrých správ, to budú nosné témy leta. Nebude vám chýbať empatia, vaše okolie a najmä partner budú nadšení. Polovica leta vám nadelí dostatočnú porciu charizmy i vášne a vo vzťahu budete priam žiariť. To sa zákonite odrazí aj v pracovnej a finančnej sfére, smelo môžete očakávať výrazné zlepšenie. Žiada si to jediné, prestať s ustavičnou kontrolou svojich blížnych. Namiesto toho ich poctite dôverou, neničte si pokoj duše. Nebojte sa hovoriť o svojich pocitoch, pokojne ich vyjadrujte. Máte totiž geniálnu schopnosť premeniť svoje starosti na kvantum pozitívnej energie. V lete sa aj viac hýbte, optimálne je plávanie, inak dá o sebe vedieť chrbtica. Dobre poslúži i kúpalisko, ak nechcete rozhadzovať pri mori.

Naša rada: Je úplne jedno, či v lete budete komunikovať, viac milovať alebo pomáhať. Všetko však robte vedome a užívajte si každú minútu. Jeseň už bude turbulentnejšia, láska však aj to odstráni. Preto sa jej učte okamžite, potom pozitívne začnete ďalšiu etapu života.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Záleží na vás, či v lete uprednostníte svoju vášeň alebo frustráciu. V závislosti od situácie môžete dostať šancu plne vyjadriť túžby a ukončiť nepríjemnú samotu. Na to je potrebné začať viac taktizovať a nebrať život smrteľne vážne. Určite si naplánujte spoločnú dovolenku s blízkymi, výber nechajte na nich. Od radosti vás budú rozmaznávať vo výbornej spoločnosti. V auguste k vám bude Venuša štedrá, nadelí vám plné priehrštie šarmu a zvodnosti. Úplne sa vymaníte zo samoty a naplno rozdúchate plameň lásky. Prehnaným emočným reakciám sa vyhnite, viac ich kontrolujte. To sa vám oplatí i v práci. Koncom leta tak môžete očakávať postup a finančné prilepšenie. Dobrá vôľa vždy všetko zdolá a ak si k nej cestu nenájdete, každý váš krok bude bolestivý. Jedine otvorenosťou, pozornosťou a ochotou urobíte dojem všade tam, kde je to potrebné. Stačí si plne uvedomovať sprievodné pocity.

Naša rada: Leto bude k vám láskavé, ak nebudete príliš emotívni a tvrdohlaví. Žite tak, ako vás to baví, inak budete zaťažení svojimi negatívnymi emóciami a zbytočnými excesmi.