Andy Pavlík Timková sa už liečila čokoládou aj pijavicami. Čo vymyslela teraz?

Do čoho sa Andy Pavlík Timková (55) zahryzne, to robí naozaj s veľkým nasadením a objavuje naozaj rada – stačí spomenúť zelený jačmeň a chlorelu, zdravú čokoládu, z ktorej sa nepriberá, jogu, liečbu pijavicami či diagnostiku biorezonančným prístrojom. Propagátorka zdravého spôsobu života sa pridala k ľuďom, ktorí každé ráno behajú okolo bratislavského Štrkoveckého jazera. Z bytu, do ktorého sa nedávno presťahovala, to má naozaj len pár krokov na bežecký antukový chodník.

„K behaniu som mala doteraz neskutočný odpor. Lenže v práci väčšinou sedím, a tak sa začala ozývať chrbtica a bolesti hlavy,“ hovorí Andy, ktorá sa behom lieči mesiac a už vidí výsledky. Vlastne cíti. Bolesti hlavy sa takmer vytratili a do tela sa jej každé ráno nahrnie ešte viac endorfínov a energie, než tam prirodzene je. Nešlo to však hladko.

Anna žije so zriedkavou chorobou. Jej kosti sú čierne!

Jojkárka Hriadeľová definitívne prišla o dom: A stačilo na to 15 minút!

Diagnostika nohy

Andy netají, že jej bežecká premiéra bola zúfalstvo. Musela sa zastaviť každých päťdesiat metrov, ináč by vypustila dušu. Navyše, na nohách mala síce značkové tenisky, lenže dvadsaťročné! „Sú stále krásne, ale ťažké,“ hovorí. Keď jej vášnivý bežec Sajfa povedal, že ak to s behom myslí vážne, treba investovať do obuvi, bolo rozhodnuté. Zamierila do špecializovaného obchodu, kde jej urobili diagnostiku nohy.

„Mám padnutú klenbu, a tak mi podľa toho vybrali tenisky,“ vysvetľuje. Samotné tenisky neurobili z Andy žiadneho Usaina Bolta, ale pomohli. Už po štvrtom dni sa musela v predklone rozdýchať po každých sto metroch a dnes zabehne na dve zastavenia tri kilometre. Aj keď so smiechom hovorí, že sa jej už podarilo párkrát predbehnúť nejakých bežcov, nebeží na čas a nemieni ani zdolávať maratóny. Počúva telo a to jej hovorí, že takto to stačí.

Patrik Herman priznáva, že má obavy. Akým vyšetrením si chráni svoj život?

Ďalší rozvod v šoubiznise: Známa tvár z jojkárskeho Talentu to už nevydržala a povedala si dosť!

Modlí sa

Investovala iba do tenisiek, nepotrebuje žiadne špeciálne hodinky na meranie tepu či kilometrov a v ušiach nemá slúchadlá s hudbou. Mobil necháva doma. „Pri behu sa modlím a rozprávam s Bohom. Inšpiroval ma na to Ján Volko, náš mladý šprintér, ktorý pred pár dňami zabehol slovenský rekord v behu na šesťdesiat metrov a nečakane sa dostal medzi svetovú špičku. On hovorí, že beží pre Boha, a to sa mi páčilo. Keď to robím, naozaj mám pocit, že mám viac sily, treba to skúsiť,“ hovorí Andy.

Jojkárska moderátorka Lenka Čviriková Hriadeľová prišla o dom: Poznáme detaily z dražby!

Boris Hanečka sa nezdá: Šije róby aj pre dámy, ktoré sú už dávno po smrti

Odvracajú zrak

Figúru jej môžu závidieť aj mnohé dvadsiatničky. „Všimla som si, že keď bežím, povzbudzujú ma štíhli ľudia a deti, ktoré občas aj pobehnú so mnou. Ale ľudia s nadváhou odvracajú zrak, pritom by mohli aj oni začať, stačí rýchla chôdza. Akoby mali výčitky. Minule si zo mňa uťahoval známy s poriadne veľkým bruchom, vraj či som sa pridala k tým, čo bežia s vyplazeným jazykom... Hovorím mu: Áno, ale mňa na rozdiel od teba neporazí...“ hovorí. Andy priznáva, že sa jej ľahšie beží ešte z jedného dôvodu – keď si pred pár rokmi musela dať vyoperovať silikóny z prsníkov, pretože jej robili problémy, zbavila sa tým aj záťaže. „Keď som vtedy pobehla, veľmi som to cítila, dnes je to oveľa pohodlnejšie,“ hovorí. Z dnešného pohľadu boli silikóny krok, ktorý nemusela urobiť, hoci v tom čase po tom túžila. „Druhýkrát by som to už neurobila,“ hovorí.

Pravda o vitamíne D, bez ktorého sa vám zrúti imunita: Z jedla ho získate len veľmi málo



Spokojnosť

Poznámka na záver: „Veľmi dôležité je vedieť porozumieť svojej duši. Poväčšine riešime len telo a na psychiku zabúdame! Poznať seba ma učí moja najlepšia kamarátka Viera Murínová, ktorá je koučka a robí to náramne! Učím sa robiť všetko tak, aby som bola spokojná. Ak to nerobím, v momente ma rozbolí hlava! Choroba je len vyjadrením nesúhlasu našej duše s tým, čo robíme sebe. To si naozaj myslím. A toto treba riešiť. Inak si koledujeme o problém.“

Jarná očista podľa Andy

kúra proti parazitom

medvedí cesnak, ktorý si nazbiera na chalupe na Záhorí

zelený jačmeň a chlorela

smoothie so špenátom a s petržlenovou vňaťou

čaje z čerstvej žihľavy

Výber z magazínov

Poradíme vám, ako pestovať alou, aby bola naozaj liečivá

Liečivý čaj z ibišteka: Ktoré druhy sú najvhodnejšie?

Pripravte si vlastný ružový olej. Je voňavý aj liečivý

Ježibaba je atraktívna trvalka a má liečivé účinky

Je horšia ako rakovina: Túto smrteľnú chorobu pľúc ohlásia vaše prsty!

Závraty nepodceňujte, môžu signalizovať chorobu

Kožné choroby, ktoré najčastejšie strpčujú život: Ako s nimi bojovať?

Bolestivé afty v ústach môžu odhaliť aj vážnejšie choroby

Inšpirujte sa zdravými receptami

Bez múky, cukru, vajec i masla: Neuveríte, z čoho upečiete TENTO fitness dezert

Fitness dobrota pre športovcov: Lievance s banánom

VIDEOrecept: Upečte si fitness tortu z 2 surovín za 8 minút

Športová maniačka Surovcová: Pozrite, čo všetko robí pre sexi postavu!

VIDEO Demi Lovato má novú záľubu: Neuveríte, akému športu podľahla!