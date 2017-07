Skutočný príbeh jednej z vás: Povedala si dosť a z bacuľky sa stala fitneska!

Nebola so sebou spokojná, preto zo dňa na deň začala od základov meniť svoj život. Cvičenie síce nebolo pre Emíliu nikdy veľká neznáma, no nevenovala sa mu na profesionálnej úrovni. A popravde, ani jej nikdy nenapadlo, že práve ona by mohla byť bikini fitneska.

„Zlom nastal koncom minulého roku, keď som mala o pätnásť kíl viac ako dnes. Na jednej akcii som doslova hodovala, jedla som syry, čokolády, parené buchty… Bol tam aj môj kamarát, ktorý je fitnestréner a medzi rečou som mu povedala, že potrebujem zmenu a chcem ísť na bikini fitness,“ spomína Emília. Samozrejme, kamarát si myslel, že to hovorí len tak do vetra.

Kalorická Amerika

Lenže opak bol pravda. „Na dohodnutý prvý tréning som prišla o pätnásť minút skôr, i keď môj tréner Vlado Kerul si myslel, že sa ani nedostavím. Začali sme spolu poctivo cvičiť, dodržiavala som jedálny lístok a makala som fakt na plné obrátky, až sa čudoval. Bola som naozaj poctivá klientka, no dobre našliapnutá cesta sa odrazu skomplikovala,“ prekvapuje tmavovláska. Navštívila totiž Ameriku a za dva týždne chcela zažiť doslova americký sen. Aspoň čo sa týka jedla. „Skrátka som sa tam zase rozožrala,“ smeje sa sympaticky Milka, ktorá miluje dobré jedlo.

V Amerike podľahla čaru nezdravých kalorických jedál a na Slovensko sa vrátila so šiestimi kilami navyše. Tréner pri pohľade na ňu takmer skolaboval a rezolútne vyhlásil, že so súťažou bikini fitness sa môže nadobro rozlúčiť.

Zvládla to!

„Strava je základ všetkého a to som si do bodky potvrdila. Po svojom úlete som však zabrala naplno a povedala som si, že to zvládnem. Dodržiavala som stravu nie na sto, ale na tisíc percent, z mojej strany nenastalo ani jedno malé zaváhanie . Jedla som presné gramáže v rovnakých časoch a v kombinácii s cvičením sa výsledok dostavil o štyri mesiace. Z tuku som zhodila vyše dvanásť kilogramov a s hmotnosťou okolo päťdesiat kíl som bola pripravená na svoju prvú súťaž,“ spomína s úsmevom. A ako sa hovorí, odvážnym šťastie praje a Emília si odniesla domov zlatú medailu!

Cisárove nové šaty sa nekonali

Na súťaži však nastala dramatická situácia, vďaka ktorej vyšla na pódium takmer nahá... „Na súťažiach sa posudzuje vyžarovanie, forma, prezentácia, pózovanie a celková úprava žien aj s plavkami. A práve plavky ma na mojej premiérovej súťaži zradili na sto percent. Dala som si ich ušiť na mieru, no pätnásť minút pred súťažou sa mi roztrhli. Vtedy by sa mi naozaj nikto nedorezal krvi. Situácia bola kritická, no našla sa tam, našťastie, jedna baba, ktorá mi požičala svoje náhradné,“ spomína dnes už so smiechom, vtedy jej však naozaj nebolo všetko jedno, pretože celá jej príprava a námaha mohli byť z minúty na minútu zbytočné.

Dnes je už na podobné situácie pripravená, nič nenecháva na náhodu a je odhodlaná vyhrávať súťaže aj naďalej. Samozrejme, s nízkokalorickým jedálnym lístkom a tvrdými tréningmi.

Stále pred zrkadlom

Emília chodila trikrát týždenne na hodiny pózovania, aby na pódiu pôsobila čo najprofesionálnejšie a aby každá jej póza v bikinách bola dokonalá. „Škoda, že v tom čase nebola na Slovensku Nikola Weiterová, pretože by som mala dokonalú učiteľku pózovania,“ hovorí o najznámejšej slovenskej bikini fitneske, ktorá sa preslávila aj v Amerike. V súvislosti s kurzom zaspomínala Emília aj na to, ako sa pri každom jednom zrkadle pristihla, že pred ním pózuje a trénuje na súťaž.

Milkin jedálny lístok

(mimo prípravy na súťaže)

Raňajky: ovocie, nízkotučný jogurt a oriešky

Desiata: ovocie alebo nízkotučný syr

Obed: mäso alebo ryba so zeleninou, prípadne šalát

Olovrant: proteínová tyčinka

Večera: tuniak alebo iná ryba so zeleninou

Nápoje: káva bez mlieka, nesladený mätový čaj a 3-4 litre vody

