Oplatí sa prekonať odpor: Slimačí sliz omladzuje a lieči psychiku

Donedávna sme sa so slimákmi stretávali len na lúke či v záhrade. Tí odvážnejší ich sem- tam mali aj na tanieri. Dnes však začínajú zaujímať aj dámy, ktoré nad nimi v prírode ohŕňajú nos. No objavuje sa aj ďalšie prekvapujúce uplatnenie!

V kozmetickom salóne

Keď sa v tlači objavili prvé fotografie z exotických kozmetických salónov v Ázii, Amerike, či v Rusku, kde boháčkam prikladali ulitníky na pleť, mnohých šokovali. Predsudky Sloveniek však postupne padali, keď čítali, aké slimák dokáže s pokožkou zázraky. Takže keď sa na na trhu objavila exkluzívna kozmetika využívajúca látky zo slimačieho slizu, neváhali do nej investovať.

Teraz sa však o slimáky začínajú zaujímať nielen márnotratné krásky, ale aj seniori a deti, respektíve ich rodičia. Na liečebné účely ich už využíva napríklad pražská nemocnica v Motole.

Upokoja

Na liečbu sa používajú často veľké slimáky africké, ktoré dorastajú až do tridsať centimetrovej dĺžky. Ako pôsobia? Už len to, keď sa slimák začne pomaly súkať z ulity a vystrkovať rožky, upokojí nesústredené myšlienky, dych aj búšenie srdca. Táto fáza sa preto využíva pri práci s hyperaktívnymi deťmi a dlhodobo chorými pacientmi. Pri sledovaní zvieraťa aspoň na chvíľu zabudnú na diagnózu, čo ich trápi. Kto súhlasí, ten však nemusí zostať iba pri pozorovaní.

Je to príjemné

Slimáky sa prikladajú aj na telo. Po chvíli sa prichytia na kožu a začnú sa pomaly pohybovať a vylučovať pri tom sliz. Výborne zaberá na ekzémy a upokojuje. Netreba sa báť, slimačí terapeuti sú zdraví, okúpaní v harmančeku a chovaní v hygienickom prostredí. Kto to zažil tvrdí, že po prekonaní prípadného odporu je to veľmi príjemný pocit. Podobne prekvapujúci, ako keď sa človek dotkne hada a zistí, že nie je vôbec slizký. Slimák síce za sebou zanechá slizkú cestičku, ale tú si stačí utrieť hygienickou vreckovkou.

A výsledok? Kontakt so slimákmi zlepšuje motoriku, uvoľní stres a napätie a tiež zaháňa nemocničnú nudu.

