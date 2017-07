Spevák si nechal počas veľkých horúčav operovať oči. A takto to dopadlo

Chystáte sa v lete na dovolenku autom? Nosíte dioptrické okuliare, kontaktné šošovky alebo kašlete na všetko a u očného ste už neboli storočie? Oční lekári bijú na poplach, aby ste si pred výpravou na dovolenku okrem behania po obchodoch dali aj skontrolovať zrak.

Nevieme, že vidíme zle

Stav, keď človek vidí zle za volantom, sa dá prirovnať tomu, akoby si sadol do auta opitý alebo pod vplyvom drog. Od bezchybného zraku závisí, či zareagujete správne a dosť rýchlo. Nebezpečný je najmä fakt, že oslabené videnie si človek sám od seba často nevšimne. „Ľudia môžu mať videnie zhoršené až o päťdesiat percent a stále si myslia, že vidia výborne. Ľahko sa naň adaptujú a slabnúci zrak si uvedomia, až keď je neskoro. Pritom stačí, že si za volant sadnete s neskorigovanou polovicou dioptrie či s mínus jednou dioptriou a spomalené reakcie môžu spôsobiť nešťastie,“ vystríha očná chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.

Dlhé hodiny v aute

Laserovú operáciu si pre dlhé hodiny za volantom doprial nedávno, mimochodom, počas horúčav, aj Matej Vaník (40) zo známeho speváckeho zoskupenia La Gioia.

„Ročne najazdím vyše sedemdesiattisíc kilometrov. Dnes už mám vlastný limit, že denne nespravím viac ako tisícdvesto kilometrov, teda šesťsto tam a šesťsto späť,“ hovorí pop operný spevák, ktorý si na okuliare na nose nikdy nezvykol, hoci dioptrie potrebuje od dvadsaťpäťky. Na cestách zažil všetko – od šmyku až po stretnutia s jeleňmi, keď sa v noci vracia domov z koncertov.

„Obrovský jeleň mi skočil do cesty už niekoľkokrát. Zvyčajne nás od seba delilo len pár centimetrov, ale auto aj ja sme zo stretnutia vždy vyšli v poriadku,“ hovorí tenorista. Adrenalínovým zážitkom, hoci úsmevným, bolo to, keď ich navigácia počas cesty na východ viedla dlho po diaľnici, neskôr zišli na cesty druhej triedy, potom na poľné a nakoniec do lesa. „Vymotali sme sa, ale museli sme zapojiť vlastné znalosti svetových strán a prírodných zákonov,“ smeje sa spevák, ktorý pred operáciou ťažko zaostroval na divákov a do hľadiska často vôbec nevidel. Po operácii femtosekundovým laserom dnes vidí z pôvodných štyridsať percent na stopäťdesiat percent. „Prvýkrát vidím do diaľky veci, ktoré som nikdy v živote nevidel. A najväčšia radosť? Bezpečnosť na cestách – moja aj mojej rodiny,“ hovorí spokojne.

Riešenie last minute

Zabudnite na mýtus o tom, že v lete by sa oči nemali operovať. Existujú metódy, ktoré môžete bezpečne podstúpiť aj „last minute“ v letných mesiacoch a krátko po nich sa vybrať na dovolenku. „V lete nám na tele prekáža všetko, čo tam svojím spôsobom ,nepatrí‘. Viac sa hýbeme, preto výraznejšie vnímame napríklad svoju nadváhu. Podobné je to s dioptrickými okuliarmi a kontaktnými šošovkami. Hoci sa dajú vnímať ako dizajnový doplnok, z hľadiska pohodlia sú stále niečím navyše. Špeciálne v lete, keď sa hýbeme, plávame, potíme, začínajú pacientom viac prekážať,“ hovorí lekárka.

V lete sú podľa nej ideálne šetrné operačné metódy, pri ktorých očný chirurg odstraňuje dioptrie femtosekundovým laserom: „Ide o techniky NeoLASIK HD alebo NeoSMILE 3D, bezbolestnú metódu známu vo svete ako SMILE. Počas operácie sa už nepoužíva excimerový, ale femtosekundový laser, ktorý vykoná celý zákrok sám. Odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg narušiť povrch rohovky, čo je v letných mesiacoch kľúčové. Rohovka tak ostáva pevná a celistvá. Večer v deň zákroku môže pacient normálne fungovať, o sedem dní po operácii opäť športovať a asi po desiatich dňoch už športovať aj plávať.

Vyhnite sa tmavým sklám

Vyhnite sa okuliarom s tmavými sklami, zhoršujú totiž vnímanie kontrastu. Intenzita stmavenia skiel by nemala byť vyššia než šesťdesiat percent.

Správne slnečné okuliare za volant majú mať hnedú farbu filtra. Modré zafarbenie skiel zhoršuje vnímanie červenej a zelenej až o tridsať percent. Inak sa môže stať, že v spleti všetkých vnemov, bilbordov a svetiel vám za modrými sklami zanikne červený semafor.

Naopak, žltá farba v okuliaroch môže pôsobiť takisto ako hmlovky na aute – zlepšujú viditeľnosť v hmle.

Ideálne sú sklá s polarizačným efektom. Perfektne zlepšujú videnie po daždi na mokrej ceste.

Testovali ich