Tučnie vám mozog? Priberanie je niekedy neviditeľné a ľahko sa vám môže stať, že ohrozíte svoju pamäť!

Lauru veľký zadok ani boky nikdy neštvali. „Vážila som sa pravidelne. So šesťdesiatimi kilami v štyridsiatke som nemohla byť spokojnejšia, iba to bruško už neposlúchalo. Až ma v nákupnom centre zastavila slečna s meračom telesného tuku. Myslela som si, že je to hlúposť, ale chcela som sa vytiahnuť pred kamoškou, v akej som fit forme,“ hovorí dvojnásobná mama o prvom dni, keď sa začala obávať o svoje zdravie.

„No keď mi priložili merač k telu, percento tuku vyskočilo nad normu. Nechápala som ja, kamoška ani slečna, čo ma merala,“ vysvetľuje novinárka, čo si hneď utekala overiť k lekárke. „Na profesionálnejšom prístroji potvrdila, že až štvrtinu môjho tela tvorí tuk. Pripomenula, koľko chorôb ma čaká a koľkých sa vlastne ani nedožijem, lebo skoro umriem. Nikdy som nepočula, že tučný môže byť aj človek, na ktorom to nevidno!“

Neviditeľná

„Nadváha a obezita sú abnormálne alebo nadmerné hromadenie tuku, ktoré môže viesť k poškodeniu zdravia. Na jej určenie sa bežne používa index telesnej hmotnosti BMI, teda hmotnosť človeka v kilogramoch delená druhou mocninou jeho výšky v metroch. Je však len orientačný. Nemusí zodpovedať rovnakému stupňu nadváhy alebo obezity u rôznych ľudí,“ prízvukuje prezidentka obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti Ľubomíra Fábryová.

Súhlasí s ňou aj internistka Barbara Ukropcová. „Pri posudzovaní hmotnosti nie je dôležité výlučne BMI, ale aj telesné zloženie. Áno, potrebujeme jednoducho uchopiteľné kritérium ako BMI. Ale to môže mať kulturista zvýšené a nemá nadváhu,“ vysvetľuje doktorka z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, čo by podľa nej malo byť súčasťou preventívnych prehliadok a nie náhodných meraní v nákupných centrách.

Tučnie aj mozog

Ľahko sa totiž stane, že trpíte skrytou nadváhou ako Laura. BMI máte normálne, no tučniete medzi vnútornými orgánmi, zatiaľ čo svalová hmota vám chradne. A z toho môžete vážne ochorieť, rovnako ako dvestokilový človek, hoci nosíte veľkosť XS.

„Obezita významne zvyšuje riziko vzniku iných vážnych chronických ochorení. Pri BMI 35 a viac je štvor- až štyridsaťnásobne zvýšené nebezpečenstvo cukrovky. Môže prispieť ku karcinómu prsníka či hrubého čreva, k ateroskleróze a urýchliť pokles kognitívnych funkcií – učenia a pamäti,“ prekvapuje doktorka Ukropcová. „Tuk uložený najmä v oblasti brucha zohráva podstatnú rolu pri rozvoji ochorení spôsobených obezitou,“ podotýka doktorka Fábryová, prečo je dôležité strážiť si nielen kilá, ale poctivo si merať aj centimetre okolo drieku.

Nadváha v prevahe

Sedem mužov a šesť žien z desiatich sa u nás ujedá a lenivie na predčasnú smrť. Nielen hmotnosťou, ale i počtom už prevyšujú štíhlych. „Obezita je epidémia, ktorá zasiahla celý svet, Európu a Slovensko nevynímajúc. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v tomto storočí má podobný alebo dokonca vyšší výskyt ako podvýživa a infekčné choroby. Predpokladáme, že v roku 2025 bude mať túto chronickú chorobu viac ako polovica svetovej populácie,“ zdvíha varovný prst doktorka Fábryová.

7 štíhlych pravidiel

Rátajte porcie

- 10 porcií ovocia a zeleniny denne v 800 gramoch, uprednostnite zeleninu

- 3 – 6 hrstí obilnín denne v krajci chleba, rožku, kopčeku ryže

- 2 – 3 porcie mlieka a mliečnych výrobkov denne v jogurte, pohári mlieka či v 50 gramoch syra

- 1 – 3 porcie mäsa a živočíšnych výrobkov denne v 80 gramoch mäsa, rýb, vo dvoch vajíčkach

Menej tukov, cukru, soli

Doprajte si nanajvýš 10 gramov denne dokopy. Tuky by mali tvoriť maximálne 30 percent celkového denného príjmu.

Rozdeľte tanier

Polovicu taniera s hlavným jedlom dňa by mala tvoriť zelenina, štvrtinu sacharidová príloha a štvrtinu bielkoviny.

Nepite kalórie

Pitný režim zostavte z bezkalorických tekutín, ako je čistá alebo minerálna voda. Vylúčte alkohol.

Hýbte sa

- Sedemkrát do týždňa sa venujte bežným fyzickým činnostiam ako prechádzka so psom, kosenie trávy, práca v záhrade, kráčajte po schodoch nahor, do práce a z nej. WHO odporúča 10-tisíc krokov denne, čo je 5 – 7 kilometrov.

- Tri až 5 ráz do týždňa po 20 – 30 minút robte aeróbnu aktivitu na oxidáciu tukov. Zvoľte bicyklovanie, rotopéd, plávanie, rýchlejšiu chôdzu.

- Dva-tri- razy do týždňa aspoň 20 minút robte anaeróbne cvičenie na budovanie svalovej hmoty. O vhodnom silovom tréningu sa poraďte s lekárom, treba ho prispôsobiť hmotnosti, veku, ochoreniam. Nerobte poskoky, nekráčajte po schodoch, nelezte na hory, nehrajte kolektívne hry.

Neseďte

Dlhým sedením si množíte najmä toxický vnútrobrušný tuk. V práci sa každú hodinu na 10 minút zdvihnite a poprechádzajte sa okolo budovy. Za osem hodín pracovného času tak odkráčate vyše hodiny.

Nestresujte

Nevážte sa a nepočítajte zhodené kilá. Stres ukladanie tukov násobí. Sústreďte sa na zmenu životných návykov podľa predchádzajúcich bodov pre svoje zdravie. Chudnutie sa pridá samo od seba.

