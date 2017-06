Banáša veľkolepá svadba jeho dcéry Adely poriadne zmorila: Slová, ktoré hovoria za všetko!

Vydávať dcéru je veľkým dňom v živote každého otca. Výnimkou nie je ani Jozef Banáš. Aké boli jeho pocity tesne pred svadbou? „Jedno staré židovské príslovie hovorí, že život sa začína vtedy, keď deti odídu z domu. Teším sa, mladí doslova žiaria, tak nech si to užijú,“ povedal nadšene Adelin otec.

Počas nedeľného dňa, ktorý ako rodina trávili v Tomášove, sa nám podarilo zistiť, ako je spokojný so svadbou svojej dcéry. "Dobre bolo, zábava až do rána. Ja osobne som bol do tretej, potom to už bolo nad moje sily. Tancovalo sa. No spať sa moc nedalo. Všade bol hluk," prezradil síce nevyspatý, ale spokojný Jozef Banáš.

