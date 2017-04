FOTO Pocisková šokovala fanúšikov: Materstvo ju zmenilo na nepoznanie!

Keď je Nela na obrazovke, vyzerá ako osudová femme fatale. Krásny mejkap, bohaté vlny a zladená od hlavy až po päty. Tak sa predviedla aj naposledy, keď zavítala do markizáckej Chart Show. Pred kamery sa postavila v odvážnych flitrovaných šatách a vyzerala skutočne výborne.

FOTO Pocisková nahodila odvážne šaty: Fíha, toto ti Filip dovolil?

Hoci sa na obrazovkách objavuje poriadne vyparádená, v súkromí svoj vzhľad príliš nerieši. Ak vôbec. Vidieť to na videu, ktoré sa objavilo na jej fanúšikovskom profile na socialnej sieti.

Zázraky existujú: Zaručené triky, ako sa zobudiť štíhlejšia

FOTO Kedysi známe bacuľky, dnes sa pýšia dokonalou postavou

Nenamaľovaná Pocisková na ňom pôsobí poriadne unavene, hoci sa usmieva! Nerozžiarilo ju ani ružové tričko. Nele by zrejme prospelo trochu viac spánku alebo aspoň špirála či farba na líčka. „Ahojte, všetci moji fanúšikovia, moje spriaznené dušičky, ktoré ma tam v diaľke niekde stále čakajú a dúfajú, aj so mnou, že sa ešte niekedy v živote vrátim na scénu," pozdravila vo videu priaznivcov, ktorým sa zároveň ospravedlnila, že sa je stále na materskej, no venuje sa synovi, ktorý už začína vystrkovať rožky.

Sexy celebrity Instagramu: Baby ukázali aj prsia posiate kvapkami

Viac zaujímavých tém na Pluska.sk: