FOTO Svadba Adely a Viktora bola zábavou do skorého rána: Pozrite sa, čo stvárali ich kamaráti!

Adela a Viktor si povedali svoje áno v piatok v kostolíku vo Svätom Jure v kruhu najbližšej rodiny. V Tomášove sa potom v sobotu konala svadobná veselica, na ktorú si mladomanželia pozvali množstvo hostí, pre ktorých bol pripravený bohatý program do skorých ranných hodín. Nechýbal cirkevný zbor, cimbalovka ani hudobná kapela.

Rodinní príslušníci sa do areálu začali schádzať okolo 14. hodine. Adelin otec stihol ešte pred obradom vyvenčiť Mini, s ktorou sa prechádzal po parku. Po obrade, ktorý bol o 16. hodine, nasledovala hostina a nám sa podarilo zistiť, z čoho pozostávalo svadobné menu Vinczeovcov.

„Jedli sme hovädziu polievku, mäso so zemiakovou kašou, citrónový koláčik a potom neskôr boli švédske stoly,“ dozvedeli sme sa. „Príhovor mali obaja otcovia svadobčanov. Adela sa pred polnocou prezliekla do modrobielych šiat. Nechýbal klasický redový tanec, pri ktorom sa zbierali peniaze do klobúka,“ prezradil nám jeden z hostí.

Keďže táto prominentná svadba patrila medzi najsledovanejšie v roku a bola pod drobnohľadom médií už od rána, svadobčania sa rozhodli ich čakanie spestriť netradičným vystúpením svojich kamarátov. Tí večer predviedli niekoľkominútový vtipný tanec s bielymi plachtami na hlavách. Po odtancovaní sa vrátili naspäť a pokračovali v zábave až do skorých ranných hodín.

