FOTO VNÚTRI Neuveríte, čo predáva bývalý farmár: To hádam nemyslí vážne!

Hoci na Farme nebodoval, získal si tam srdce silikónovej krásky Andrei Járovej, ktorej dal neskôr kopačky. To, že reality šou nevyhral a nezískal tak balík peňazí, ho však trápiť nemusí. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že je Miki za vodou a peňazí má viac než dosť.

,,Dobre ránko Slovensko. Čo to tu dnes máme? For sale! Na predaj autíčka, chatka a bytíky v Nižnej! Plus elektromotorové trojkolky!," napísal exfarmár k príspevku na sociálnej sieti, kde predáva luxusné veterány, chatku uprostred prírody a kompletne celú bytovku!

Ceny, za ktoré ich Ferleťák ponúka, nie sú známe, no ak by ste mali záujem, určite sa poriadne buchnete po vrecku.