Hana Gregorová je zo svojho zajačika hotová: Pozrite, čo je pre neho ochotná spraviť!

O plastike Gregorová vôbec nepremýšľa, ale jednoduchšiu úpravu tváre by vraj uvítala. „Mám plno vrások. Nebránim sa tomu, naopak, uvažujem, že by som si dala urobiť taký polovičný facelift. Teoreticky si to predstavujem každé ráno pred zrkadlom, ako by to asi vyzeralo, ale neviem, či na to naberiem odvahu,“ prezradila herečka v rozhovore pre Exkluziv.

Je prirodzené, že sa pri mladom priateľovi chce aj Hana cítiť čo najlepšie a najmladšie. Uvidíme, či sa k tomu nakoniec odhodlá.