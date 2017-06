Majtánovej frajer Peter si neustále vyrába veľké módne faux pas: Toto sa do spoločnosti rozhodne nehodí!

Karin s Petrom chodia z akcie na akciu. V nedeľu sa boli pozrieť na udeľovanie cien Slovenka roka 2017 a v stredu prišli do Slovenského národného divadla na galavečer k narodeninám Maríny Kráľovičovej.

A nejde iba o tieto akcie, ale u Petra sa stáva pravidelnosťou, že vždy a všade sa objaví so slnečnými okuliarmi vo vlasoch. Mala by mu Majtánová dohovoriť a ukázať mu, že ak mu padajú vlasy do očí, vyrieši to buď čelenka, sponka alebo šikovný kaderník.