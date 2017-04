Pamätáte si na Lelkesove horúce bozky s blondínkou? Aférka s mladou Lenkou má nečakanú dohru!

Začiatkom roka 2013 slovenským šoubiznisom otriasala horúca kauza. Do redakcie sme dostali fotografiu, na ktorej sa ženatý Juraj Lelkes (65) nežne túli k mladej blondínke, ktorú dokonca bozkával priamo na ústa! Jeho manželstvom so Sisou Lelkes Sklovskou (51) to vtedy síce otriaslo, no teraz, zdá sa, sú staré hriechy zažehnané. A čo je s Lenkou (26)?