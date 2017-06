Pomaly ďalej zájdeš: Dominika Mirgová na sebe poriadne zamakala

Známa slovenská speváčka roky bojuje so svojou váhou, no v tomto boji jej nepomáhajú mnohé médiá, ktoré ju často za kilá navyše pranierujú. Teraz všetkým vytrela zrak!

Do Dominiky sa často obúvajú novinári, ktorí kritizujú jej oblé krivky a často na nej nenechajú jednu nitku suchú. Táto charizmatická speváčka je však ťažko nad vecou a zlomyseľné poznámky si neberie príliš k srdcu. Stala sa matkou a to, že sa jej telo výraznejšie zaoblilo, berie ako prirodzenú vec. Nie je však pravdou, že by sa opustila. Práve naopak. Začala na sebe systematicky makať a pomaly na nej začínajú byť vidieť výsledky.

Práve Dominika je skvelou motiváciou pre ženy, ktoré sa cítia deprimované pri pohľade na matky, ktoré už pár týždňov po pôrode predvádzajú svoje vymakané telá na sociálnych sieťach. Realita je však iná a zázračné schudnutie na počkanie sa týka len zopár vyvolených. Špeciálne, ak ste nižšieho vzrastu podobne ako známa speváčka, na ktorej je vidno každé kilo navyše. No nič nie je nemožné a ako sa hovorí, pomaly ďalej zájdeš. V novom pripravovanom videoklipe blondínka predvedie svoju novú, takmer rozprávkovú podobu...

autor: jg