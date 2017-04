Tajomstvo smrti speváčky Věry Špinarovej (†65): Syn súhlasil s darovaním orgánov!

„Keď mama zomrela, orgány už neboli v poriadku,“ vysvetlil českému denníku Aha! syn, ktorý darcovstvo najprv zamietol. „Zaskočilo ma to, najskôr som naozaj nesúhlasil. Počas pol hodiny som si to ale všetko premyslel,“ popisuje Pavlík. „Povedal som si, že by mamka bola určite rada, že niekomu zachránila život. Tak som oznámil lekárom, že samozrejme súhlasím,“ pokračuje speváčkin syn.

Špinarovú na ARO v pražskej nemocnici Motol, kam bola prevezená vrtuľníkom z koncertu v Čáslavi, udržovali pri živote prístroje. Napojené boli aj orgány, ktorých mohla byť prípadným darcom. Srdce to byť určite nemohlo, to zlyhalo. Speváčka bola okolo štyridsať minút v bezvedomí a kvôli tomu jej mozog fungoval len na jedno percento. Ako sa nakoniec ukázalo, dokonca i pečeň a ladviny, teda orgány, ktoré sa najčastejšie transplantujú, boli nevhodné na darovanie.

