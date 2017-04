Twiinsky vulgárnym oblečením a piesňou o sexe pobúrili divákov Chart Show, teraz sa bránia: Za všetko môže televízia!

V stredu večer Markíza odvysielala ďalšiu časť obľúbenej hudobnej šou Chart Show na tému Hity detských hviezd. Počas relácie zavítala do štúdia Dara Rolins, ktorá sama začínala ako detská hviezda, a po nej Twiinsky.

Tie však poriadne šokovali! Vo vysokých čižmách, presvitajúcich tričkách a ultra krátkych šortkách sa do tohto kola absolútne nehodili. Tieto dráždivé modely si mohli rozhodne zvoliť na udalosť úplne iného typu. A aby toho nebolo málo, detským divákom venovali pieseň o sexe na jednu noc.

A vyzerá to tak, že kritika škrie aj samotné dvojičky. Na Instagram totiž všetkým fanúšikom napísali, ako to vlastne bolo. ,,Ahojte, vzhľadom na rôzne reakcie na kolo Hity detských hviezd, spievali sme pesničku One Night Stand, tí, čo vedia anglicky, pochopia... Pesničku nám vybrala TV Markíza, tiež sme si mysleli, že by bolo vhodnejšie niečo staršie, tak prosím ďakujeme za pochopenie," reagovali Twiinsky.

