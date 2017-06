FOTO VNÚTRI Veľké problémy bývalej Miss na Oklamčákovej párty: Zasahovať musel Traubner!

Zábavné párty Jozefa Oklamčáka sa pomaly, ale isto stávajú doslova legendárnymi. Na máloktorej akcii sa pozvaní hostia, ktorí sú mimochodom vždy oblečení v červenom, dokážu tak odviazať, ako u známeho odborníka na ženskú krásu. Tejto tradícii neostala nič dlžná ani včerajšia grill párty, na ktorej sa opäť zišli Oklamčákovi kamaráti. Medzi pozvanými hosťami sa objavila aj bývalá misska Mária Sándorová, ktorá na seba okamžite strhla pozornosť prítomných hostí a fotografov.

Nebolo to však kvôli jej kráse, ale nepríjemnému zápalu očí, kvôli ktorému musela mať po celú dobu nasadené slnečné okuliare. "Neviem z čoho to mám, asi nejaká alergia alebo zápal. Navyše som sem prišla rovno z Prahy a v aute, ktorým som cestovala, bola celú dobu zapnutá klimatizácia, ktorá mi to ešte viac zhoršila," dozvedeli sme sa od Márie, ktorá ihneď po tom, ako sa zvítala s Oklamčákom siahla po prvej pomoci - očných kvapkách. Tie si však neaplikovala sama, ale tejto úlohy sa zhostil odborník na slovo vzatý, známy neurológ Pavel Traubner. Ten všetko zvládol s absolútnou profesionalitou a tak veríme, že sa Márii čoskoro polepší.