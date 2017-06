Veľkolepý návrat Mokrého na obrazovky: V novom seriáli sa premení na Casanovu

Kedysi bol miláčikom divákov, no neskôr upadol do zabudnutia. Známy zabávač Juraj Mokrý sa v čase svojej najväčšej slávy objavoval takmer vo všetkých zvučných projektoch. Do povedomia ľudí sa dostal najmä vďaka šou Joža Pročka - Je to možné?! či ako popletený moderátor televízie Orava v relácii - Nikdy nehovor nikdy!

Zviditeľnil sa tiež ako tvár Markízy a mnohí si ho spájajú predovšetkým s Počasím či Let‘s dance, kde vystrájal poriadne bláznovstvá. Čo čert nechcel, časom však úspešné obdobie v prípade Mokrého vystriedal útlm a herec, moderátor a zabávač sa stiahol z televízneho výslnia.

Karta sa však tento rok otočila a Ďuro sa na obrazovky vracia vo veľkom štýle. „V týchto dňoch sa dokončuje krátka komedia s názvom Nové známosti, ktorá má byť pilotom k pripravovanému seriálu rovnakého názvu. Točilo sa päť dní v priebehu februára v náročných podmienkach, pri ktorých herci nakrúcali aj 14 hodín denne,“ prezradil jeden z tvorcov.

„Hlavnú postavu - inžiniera Karčiho stvárni herec Juraj Mokrý, ktorý svojim nesporným komediálnym talentom má byť osviežením celej série. Presný termín vysielania zatiaľ ešte nie je známy,“ dodal.

O čom bude seriál Nové známosti

Inžinier Karči jedného dňa náhodne zablúdi na zoznamku a dostane ponuku na večeru od atraktívnej ženy, ktorú si strihne Michaela Majerníková. Celý bez seba tak zájde na návštevu, no tam na hlavného hrdinu čakajú kuriózne prekvapenia či humorné situácie, aké ešte nikdy v živote nezažil.

Jeho prvý pokus o zoznámenie však nebude príliš úspešný, no namyslený inžinier Karči sa však v žiadnom prípade nehodlá vzdať. Aj preto bude v zoznamovaní pokračovať aj v ďalších častiach, v ktorých sa objavia tiež mladé herečky ako Dominika Žiaranová, Milena Minichová, Katarína Ivanková, Kristína Svarinská, ale aj Michaela Drotárová.

V každej časti čakajú na inžiniera bizarné zvraty a prekvapenia, z ktorých vyviazne len tak-tak. Zaujímavé herectvo Juraja Mokrého s výraznými gestami a mimikou je návratom k francúzskym a talianskym komédiám zo 70. a 80. rokov. Diváci sa teda majú rozhodne na čo tešiť.