V jojkárskom historickom seriáli príde k veľkému výbuchu v bani: Prežije detektív Marton?

Ján Koleník sa v šiestom diele historicko-kriminálneho seriálu ocitne na hranici života a smrti. „Pôjdete do kaštieľa. Prekutral som grófovu pracovňu a našiel som zaujímavú vec. Keď sa vráti z bane, musíme ho konfrontovať. Ide o skrinku so symbolom, aký som našiel v jaskyni,“ oznámil Marton (Ján Koleník) inšpektorovi Vilémovi Černému.

„Kým gróf vyfára z bane, musíme si dohodnúť postup, nesmie sa dozvedieť, že som bol v jeho pracovni, lebo si bude myslieť, že som to na neho našil,“ dodal Marton. Medzičasom mu však napadne, že niečo nie je v poriadku a že gróf je v ohrození života.

Sadne na koňa a letí do bane. V momente, ako do nej vbehne, nastane obrovský výbuch. „Spomínanú scénku sme točili pol dňa a trikrát sa točil samotný výbuch,“ prezradil nám režisér seriálu Peter Begányi. To, či detektív Marton prežije, je v tejto chvíli otázne...