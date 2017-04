Známa herečka dala košom Paneláku, no Kraus s ňou vybabral: Pozrite, ako ju bez jej vedomia napchal do deja!

Scenárista Andy Kraus (49) pokračuje v natáčaní úspešného jojkárskeho seriálu Panelák. Už dva týždne sa fanúšikovia tešia z nových dielov. No nie všetky bývalé postavy dostali šancu opäť sa objaviť na televíznej obrazovke. "Kočena" Zuzana Mauréry (48) sa v nových častiach pre nezhody so scénaristom neobjaví, no z deja predsa len neodišla.