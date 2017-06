Gabriela zo Skrytej vášne šokovala postavou ako lusk: Pozrite sa, akým telom sa pýši v 53. rokoch!

Rodáčka z New Yorku sa preslávila úlohou v Skrytej vášni, kde vo svojich 39 rokoch stvárnila protivnú matku sestier Elizondových - Gabrielu. V telenovele spočiatku svojím zastaraným a upätým vzhľadom príliš neočarila, ku koncu sa to však zásadne zmenilo, a to vďaka šikovným rukám vizážistov, ktorí zostarnutú Gabrielu premenili na nepoznanie.

Razom sa totiž z nudnej žienky stala šmrncovná a príťažlivá dáma, čo neušlo, samozrejme, ani zraku jej epizódnej rodiny. V súčasnosti má Kristína 53 rokov a podľa fotografií musíme uznať, že 170 cm vysoká brunetka vyzerá oveľa lepšie ako v seriáli! Ba dokonca sa na jej postave nepodpísal ani zub času či nejaké kilečká navyše, ktoré zvyknú ženy v pokročilejšom veku tak potrápiť.

Nečudo, pretože samotná herečka prezradila svoje know-how v jednom z rozhovorov pre zahraničné plátky. „Nepijem, nefajčím a nechodím ani žúrovať. Cvičím s trénerom 5 x do týždňa a zbožňujem zdravú stravu. Jedávam prevažne kuracie mäso, ktoré mi zaručí dostatočný prísun bielkovín, a moje krivky sú po ňom štíhlejšie,“ ozrejmila seriálová hrdinka.