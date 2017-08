FOTO Neymar prichytený na luxusnej jachte. Miesto tréningu so spoluhráčmi si užíval s kamarátmi!

V posledných týždňoch sa meno Brazílčana Neymara (25) skloňovalo v médiách viac ako dosť. Prestúpil totiž z Barcelony do Paris St.Germain za 222 miliónov eur, čo je najvyššia suma v histórii. Reportéri ho, ako priniesol The Sun, zachytili na jachte v Saint-Tropez a zjavne si to užíval.