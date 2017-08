Futbalista Slavie Dušan Švento mal v Ostrave najvernejšieho diváka: Stretnutie s otcom stopol tréner

Pražské kluby Sparta a Slavia sa v tomto prestupovom období doslova zbláznili. Neváhali utratiť milióny a do svojich radov nakúpili známe futbalové mená. Motiváciou je fakt, že najbližší český majster si zaistí miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov. I preto tradičné opory, akou je Dušan Švento v Slavii, musia razom o svoju pozíciu v tíme znova bojovať.

„Šírka a kvalita kádra je veľká, treba každý deň v tréningu trénera presviedčať, že na ihrisko patrím,“ povedal po druhom kole českej ligy pre Plus JEDEN DEŇ rodák z Ružomberka. Slavia remizovala na pôde Baníka Ostrava takmer pred 14-tisíc fanúšikmi 0:0. „Bod sa nám máli. S dominanciou v hre s loptou či predvedeným výkonom môžeme byť spokojní, no potrebujeme tieto zápasy vyhrávať,“ zamyslel sa.

Švento odohral druhý polčas na ľavej strane stredovej formácie spoločne s hviezdnym triom Slavie Dannym, Halilom Altintopom a Ruslanom Rotaňom. „V prvom rade sú všetci traja profíci, vedia, ako k povinnostiam pristupovať. K tomu sú fajn ľudia, zapadli k nám výborne,“ pochválil spoluhráčov náš reprezentant. Pred sebou má s tímom veľkú výzvu, a to dostať sa do skupiny Ligy majstrov. V play-off sa Slavii do cesty postaví cyperský majster APOEL Nikózia.

„Túžime sa dostať do Ligy majstrov. Na sklonku kariéry by to bola pre mňa veľká vec,“ zaželal si Švento. Do Ostravy zavítal syna pozrieť aj jeho najvernejší divák - otec Dušan. Veľa času si po zápase so synom neužil, krátku chvíľu pred autobusom stopol tréner Šilhavý. A tak sa otec nášho reprezentanta ponáhľal na vlak domov na Liptov. „Tá atmosféra, to je niečo úžasné. Kiež by sme na Slovensku mohli toto občas zažiť,“ zaželal si Švento starší.