Vojna o miliardy sa môže začať: Abramovič môže prísť pri rozvode o TIETO skvosty!

Párik sa stretol v roku 2005 a o tri roky na to mali tajnú svadbu. Kým ich láska nevyprchala, tak dokázali splodiť dve deti – Aarona (7) a Leah (4). Nie len o tie budú ich právnici bojovať, aj keď oficiálne stanovisko Daše, ktoré trvá od Vianoc znie: „Zostávame blízkymi priateľmi, rodičmi a partnermi v spoločných projektoch, ktoré budeme naďalej rozvíjať. Sme odhodlaní spoločne vychovávať naše deti.“ Papier však znesie všetko a úprimné slová sa môžu razom zmeniť no vojnu.

Majetok rodáka zo Saratova sa odhaduje na viac ako sedem miliárd eur a z tohto koláča si bude chcieť ukrojiť aj sympatická brunetka. Ak nemal pár podpísanú predmanželskú zmluvu, tak sa to môže celé ešte viac zamotať. „Ak nemajú spoločnú dohodu, tak sa rozvedú v Rusku,“ prezradil pre The Sun renomovaný právnik David Leadercramer a vysvetlil: „V Británii máme lepší systém prerozdelenia majetku a pravdepodobne by to nebolo v jeho prospech.“ Anglicko je známe ako Mekkou rozvodov, kde ženy vychádzajú zo súdnych sieň omnoho usmiatejšia ako muži.

Abramovič do manželstva prišiel bohatý a Žuková nemá na tom žiadny podiel. „Napriek tomu môže Daša dostať ako bolestné kopu peňazí. Nepovedal by som, že sa to bude pohybovať v stovkách miliónov, ale žili spolu 10 rokov a majú dve deti,“ uzavrel Leadercramer. O čo všetko môže Abramovič prísť, si pozrite TU!

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta

Pri rozvode s druhou manželkou Vjačeslavovnou Malandinovou prišiel Abramovič o 170 miliónov eur. Ide o peniaze, ktoré ju zabezpečili do konca života. Stále je to však takmer päťkrát menej ako zaplatil pri rozvode bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone. Jeho ex Slavica sa usmieva so 830 miliónmi vo vrecku.