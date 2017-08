Nečakaný zvrat v kariére Hossu? O všetkom sa rozhodne počas kempu!

"S Martinom Havlátom sme sa dohodli na mojej účasti na jeho rozlúčke už pred tromi mesiacmi, pozvánka na vyhlásenie ankety prišla pred mesiacom," vysvetľoval tridsaťosemročný krídelník Chicaga Blackhawks v rozhovore pre denník Šport. Na otázku, či je spokojný so ziskom šiestich prvenstiev ako rekordér ankety, odpovedal: "Neviem posúdiť, či je to veľa alebo málo. Jaromír Jágr má v Česku v podobnej ankete určite viac víťazstiev. Predovšetkým si vážim, že som vyhral, chcem sa poďakovať za každý hlas. Mal som veľmi dobrú sezónu, tak ma neprekvapilo, že som vyhral."

Koho by dal za víťaza on? "Bolo by to ťažké rozhodovanie. Páčil sa mi záver sezóny Tomáša Tatara a u nás v Chicagu hral výborne Rišo Pánik." Najbližší rok si pre zdravotné problémy od hokeja odpočinie. "Stále aktívne športujem, posilňujem, behám, hrám golf. Nesedím na zadku, venujem sa tiež deťom. Na ľad však nemôžem ísť," povedal pre Šport. Podľa jeho slov bude ťažké sa po roku vrátiť do kolotoča NHL. Lekári nevedeli povedať, či sa jeho zdravotný stav zlepší: "Len mi povedali, že hrať s takými ťažkými liekmi by bol obrovský nápor na orgány. Nestálo by to za to."

Na margo ponuky vedenia Blackhawks na inú funkciu pri tíme poznamenal: "Už som ju dostal, ale viac sa o tom budeme rozprávať až v kempe."