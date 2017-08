Zdeno Chára prehovoril o novom trénerovi reprezentácie: Čo môžeme čakať od Ramsayho?

Obľubujete podobné exhibície akou bola tá v Brne?

Prišli sme si na svoje, pospomínali na staré časy a fanúšikovia v Brne vytvorili unikátnu atmosféru. Pre Martina Havláta to bola pekná rozlúčka. Trošku bolo vidieť, že to bol môj prvý zápas od konca uplynulej sezóny v Bostone.

Ako si na svojho bývalého spoluhráča z Ottawy budete spomínať?

Zo začiatku kariéry si v NHL urobil výborné meno. Mal talent, len škoda, že mal veľa zranení, lebo mohol mať ešte dlhšiu kariéru. Aj tak by som mu rád zagratuloval, určite mal krásny hokejový život.

Na striedačke ste mali slovenské trénerské duo Marián Hossa – František Hossa. Dali vám riadne zabrať?

Nie, ešte málo ma hnali. Chcel som hrať dlhšie na ľade, no nedávali ma tam. Ako som spomínal, bol to môj prvý hokej, rád som si zahral.

Pár hodín je známe meno nového trénera slovenskej reprezentácie. Otázka či poznáte meno Craig Ramsay vyznie pre vás celkom úsmevne?

Poznám. Zaujímavá zhoda náhod, že?

Čo sa vám prvé vynorí pri zmienke na tohto Kanaďana, ktorý vás viedol tri sezóny v Bostone (od sezóny 2007/2008 do sezóny 2009/2010 bol asistentom trénera – pozn. autora)?

V prvom rade vynikajúci človek s vedomosťami, ktoré môžu byť prínosom pre slovenský hokej. Dúfam v to, čo všetci chceme, aby pozdvihol úroveň v našich reprezentáciách. Bude to vyžadovať čas i trpezlivosť, no Craig je skúsený a vie ako pracovať s ľuďmi.

Po prílete na Slovensko si zájdete minimálne spolu na obed?

Uvidíme. My sme stále v kontakte od doby, keď bol trénerom v Bostone. Nemusíme sa až tak stretávať, lebo si často zavoláme, alebo vymeníme správy.

Aké sú jeho charakteristické črty?

Mal neskutočnú trpezlivosť. Vo vypätých momentoch mal chladnú hlavu na striedačke, vedel to uvoľniť. Naopak, ak to bolo uvoľnené, tak vedel pritvrdiť. Je neskutočne zaujímavý, príjemný človek. Keď ho spoznáte, tak uvidíte. Veľa vie nielen z hokeja, no prežil toho veľa a s ním sa dá porozprávať o čomkoľvek a garantujem vám, že budete mať z neho príjemný pocit.

Vyzerá to tak, že na Ramsayho nemôžete povedať ani pol krivého slova...

Mali sme vynikajúcu spoluprácu, ja ho musím len pochváliť. Na takých ľudí ako je Craig sa nezabúda.

Je správna voľba pre slovenský hokej mať druhýkrát v histórii kanadského trénera?

Ťažko povedať, príliš nesledujem všetky rozhodnutia vedenia. Ešte sa bude aj naďalej robiť a ja pevne verím, že každý sa snaží situáciu vylepšiť. Nemáme iné východisko, iba pracovať a byť trpezliví.

Zaregistrovali ste napätú situáciu v našom hokeji po nevydarených majstrovstvách sveta?

Na čo sa k tomu vracať? Môžeme tu stáť a rozprávať sa... Dôležité je, čo sa teraz deje a bude diať.

Ako vyzerá vaše hokejové leto?

Momentálne sa venujem svojej rodine a príprave na novú sezónu. Všetko je v poriadku.