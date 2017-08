Saganov veľký rival v problémoch: Chcel si užiť, dokaličil sa!

Velšan sa pritom nezranil počas zápolenia medzi cestnými profesionálov, ale pri raftingu. „Môj brat Matt má pred svadbou a tak sme boli s rodinou a kamarátmi na jeho rozlúčke so slobodou. Hneď v prvé ráno sme šli na rafty. Skočil som do spenenej vody, ale pravou nohou som dopadol do miest, kde bolo plytko,“ opísal Rowe.

„Keď jazdíte na bicykli, prihodí sa vám kopa šrámov a odrenín. Na rôzne zranenia si zvyknete, ale v tomto prípade som okamžite vedel, že je zle,“ dodal Rowe, ktorý ako kapitán tímu absolvoval tohtoročnú Tour de France so zlomeným rebrom, aby pomohol parťákovi Chrisi Froomeovi k jeho už štvrtému triumfu na „Starej dáme“.

„Ide o vážne zranenie. A takéto zranenie je pre každého testom jeho charakteru. Ale charakter je niečím, čoho má Luke na rozdávanie,“ vyhlásil jeho tréner Rod Ellingworth.