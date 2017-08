Slovenský tenista Andrej Martin v slzách: Rozlúčil sa s blízkou osobou!

Športovci sú známy tým, že v nemocniciach zvyknú navštevovať chorých pacientov. Svojou prítomnosťou sa im snažia dodať pozitívnu energiu a aspoň na chvíľu zmierniť ich utrpenie.

Neraz sa stalo, že im pacienti prirástli k srdcu a neskôr si s nimi vytvorili bližší vzťah. Typickým príkladom je anglický futbalista Jermain Defoe, ktorý si vytvoril krásne puto už s nebohým, azda najslávnejším malým fanúšikom na svete Bradleym Lowerym.

Aktuálne 182. hráč svetového rebríčka ATP Andrej Martin mal podobný vzťah s chorým Dávidom. Toho postihol rovnaký osud. Aj on bohužiaľ odišiel z tohto sveta, keď sa mu stala osudnou svalová distrofia. Slovenský tenista nesie túto skutočnosť zle. Dávidovi adresoval srdcervúci odkaz.„Dávid ostane navždy v mojom srdci ako skvelý človek a veľký športovec duchom a srdcom, keďže telo mu nedoprialo. Vždy bol a bude inšpirácia pre mňa vo chvíľach, keď som to potreboval. Svoj nespravodlivý životný súboj bojoval statočne s hrdosťou a viem, že v nebeskej olympiáde to dotiahne veľmi ďaleko. Nech sa ti dari kamo. Si inšpiráciou aj naďalej pre všetkých nech si kdekoľvek!!!,“ napísal na Facebooku Martin.