Vodič bielej Škody Felicia nemal po ceste do práce také šťastie ako inokedy. Počas rutinnej kontroly ho zastavili policajti a dali mu „fúkať“, či náhodou nepil pred jazdou alkohol. S tým sa však šofér nedokázal ľahko zmieriť a pred policajtmi vylial celú svoju dušu. S fúkaním mal problém a meranie sa skomplikovalo, kým šofér nenabral ten správny dych.

Ta skadzi paru zoberem?

Jeho hláška pri fúkaní do dregera už zľudovela: „Ta skadzi paru zoberem?" Tento jeho hit sa stal na Slovensku obľúbeným a niektorí si túto hlášku dali aj do mobilu ako zvonenie. No dôchodca z Prešova má už ale nechcenej slávy vyše hlavy. Sťažoval sa a policajtom, ktorí video zverejnili, tým poriadne zavaril. Vladimír (70), ktorý na svoj vek vyzerá celkom dobre, ľudí na internete už pol roka baví spŕškou vulgarizmov počas policajnej kontroly.

Netušil, že ho točia

Policajti si ho nakrúcali na mobil, no vraj si to ani nevšimol. "Ale keby som vedel, že ma kamerujú, tak rozprávam po slovensky nie po východniarsky," vyjadril sa pre televíziu Markíza.

Sám bol kedysi vojenským policajtom a takýto podraz od dopravákov však nečakal: „Policajti to nemali dať na internet, lebo ľudia si z toho prču robia." "Nie je možné takéto zábery zverejňovať, ak to nie je oficiálne," vysvetlila rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Sťažoval sa na ministerstve

Pán Vladimír sa sťažoval na inšpekcii ministerstva vnútra a tá mu dala za pravdu. Toto si prešovskí policajti nemali dovoliť. Dvoch policajtov z okresného dopravného inšpektorátu tak vtipné video môže vyjsť poriadne draho. Najbližšie 3 mesiace im nadriadený môže strhávať až 15 percent z platu, informovala televízia.